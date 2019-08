La storia tra i due gieffini Francesca De André e Gennaro Lillio è arrivata al capolinea? Sembra proprio di sì. Pare che i due se ne siano dette, più che altro scritte, di tutti i colori. Le loro parole sui social confermano che la relazione è terminata.

L’accusa di Gennaro Lillio nei confronti di Francesca De André

In questi giorni Gennaro e Francesca sono stati protagonisti di un botta e risposta su Instagram davvero inusuale per due innamorati. Era solo un’anticipazione di ciò che sarebbe stato, a quanto pare. La De André ha pubblicato una canzone molto eloquente, Ti dedico il silenzio di Ultimo.

Il testo parla proprio di un amore finito. Lillio, però, in silenzio non è rimasto e ha risposto accusando la sua (ex) fidanzata: “Quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì, è meglio il silenzio“. A cosa si riferiva il modello napoletano quando parlava di tradimenti?

La versione di lui sulla fine della storia

Sembra che a Lillio non sia andato giù il fatto che Francesca abbia ricominciato a seguire il suo ex Giorgio Tambellini su Instagram. Anche tra loro non era finita bene, il polverone sollevato mentre la De André era nella casa del GF li aveva fatti litigare pesantemente.

E dal loro allontanamento era nata la storia con il modello napoletano, durata poco più di un mese. Gennaro, in una storia su Instagram non più visibile ma riportata da Today, avrebbe dato la sua motivazione: “Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è ormai giunta al capolinea“. Ha continuato: “Ho preso questa decisione una settimana fa e a oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta“. Dal canto suo, ha ammesso Lillio: “Non ci sono mai stati calcoli o strategie, ma solo amore che per me va di pari passo con il ‘rispetto’.

C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone“.

E ha concluso con una massima che è una frecciatina alla ex: “Ma i proverbi insegnano che ‘chi nasce quadrato non muore tondo’“. In seguito, come riporta TgCom24, il ragazzo ha pubblicato lo screenshot della scritta “Francesca De André ha iniziato a seguire Giorgio Tambellini“.

Per lei i motivi della separazione sono altri

La De André non ha tardato a replicare e ha voluto fare sapere i suoi motivi sulla fine della relazione. Sempre su Instagram e sempre riportato da Today, la nipote di Faber ha scritto: “Mi sono resa conto delle estreme diversità caratteriali, incompatibili, che ci hanno portato a non capirci sotto tanti aspetti“. Francesca ha cercato di essere diplomatica: “Mi dispiace leggere frasi dettate da rabbia probabilmente, quali il voler far sapere che sarebbe stato lui a prendere la decisione e altri giudizi affrettati… potrei anche dimostrare che le cose non stanno così ma lascio fare perché non sono queste per me le cose importanti. Non voglio parlare con rabbia o con rancore ma solo con presa di coscienza e consapevolezza“. E su Gennaro ha concluso dicendo: “È un ragazzo d’oro che merita il meglio e il suo meglio mi sono resa conto che non posso essere io“.

Sul riavvicinamento con l’ex Tambellini

Francesca De André ha voluto anche chiarire la questione con il suo ex Giorgio Tambellini: “Vorrei spiegare il mio ‘segui’ a Giorgio: per chi ha capito come sono fatta, non sono una persona che riesce a vivere serenamente senza risolvere definitivamente le questioni passate“. Inoltre: “Non ho mai più avuto un confronto con Giorgio cosa che non mi appartiene ma che ho fatto perché mi è stato chiesto di non farlo e per rispetto della persona col quale stavo non l’ho fatto“, così la De André ha lanciato la sua stoccata al gieffino. Ha poi concluso spiegando che ha sentito l’esigenza di chiarire una volta per tutte con Tambellini, fuori dal contesto mediatico. Perché per la ragazza, l’importante è fare ciò che sente giusto e che la fa stare bene: “Se questo vuol dire nascere e morire tondi sì, è così, sono e rimarrò tonda“.

Era una fine annunciata quella tra Francesca e Gennaro? Chi può dirlo.

Immagine in evidenza: Gennaro Lillio; Francesca De André. Fonte: Gennaro Lillio/Instagram; Francesca De André/Instagram