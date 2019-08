Non tira una bella aria tra Francesca De André e Gennaro Lillio. I due si erano molto avvicinati durante l’ultima edizione del Grande Fratello, dove entrambi risultavano tra i concorrenti. Dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore, nata all’interno della casa più famosa d’Italia, ora sembra che tra i due ci siano diversi problemi. Sono gli stessi protagonisti a lasciar intendere la loro brutta situazione sentimentale in un botta e risposta a colpi di post su Instagram. Adesso, pare proprio che la loro storia sia giunta definitivamente al capolinea.

Parole pesanti da parte di Gennaro Lillio

La prima a far trapelare che fosse finita è stata Francesca De André pubblicando sui social una canzone molto particolare.

No, nessuna canzone del nonno Fabrizio, piuttosto del cantante romano Ultimo. Si chiama “Ti dedico il silenzio” e, guarda caso, parla proprio di un amore finito. Dopo pochissimo tempo è arrivata anche la risposta di Gennaro in una Instagram stories: “Quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì, è meglio il silenzio. Fiero di me e avanti sempre a testa alta. I miei valori non li cambierò mai”.

La relazione è nata durante il GF 16

I fan del reality show di Canale 5 ricorderanno che Francesca De André e Gennaro Lillio si sono conosciuti durante la comune esperienza al Grande Fratello.

Nonostante si fosse palesato già all’epoca un reciproco interesse, i due sentirono entrambi la necessità di fermarsi in quanto la ragazza era già impegnata sentimentalmente con Giorgio Tambellini. In seguito, però, la stessa De André ha poi scoperto in diretta tv i tradimenti di quest’ultimo e ha quindi deciso di finire la sua storia e lasciarsi finalmente andare con Gennaro. Tuttavia, proprio quando le cose sembravano funzionare la situazione è improvvisamente precipitata.