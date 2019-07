È il bel modello partenopeo, Gennaro Lillio, ad allarmare i follower, che dopo aver visto alcune sue stories su Instagram hanno ipotizzato il peggio. Che sia già al capolinea la relazione con Francesca De Andrè? Che i due gieffini siano stati protagonisti di un litigio di coppia?

Mentre il web si pone certi interrogativi, però, è lo stesso Lillio ad intervenire e a spiegare come stanno realmente le cose. I due com’è noto si sono conosciuti nella Casa del GF. Poi al termine del reality Francesca e Gennaro hanno cominciato una relazione alla luce del sole. Sembravano una coppia così affiatata, al punto che qualcuno ha ipotizzato la possibilità che Lillio e De Andrè fossero pronti perfino a sfidare Temptation Island, notizia poi smentita dagli organizzatori dello show.

Ma a togliere ogni dubbio a riguardo è proprio lei, la bella De Andrè. Andiamo con ordine e ricostruiamo i fatti.

Le stories sospette

Nei gironi scorsi Gennaro ha pubblicato alcune stories con cui ha espresso il pensiero e la visione che ha lui dell’amore. Anzitutto citando una celebre frase di Sophia Loren: “Si può voler bene a tante persone, ma l’amore… l’amore è un’altra cosa“.

Un indizio che sarebbe passato anche inosservato forse, se non fossero seguite alcune riflessioni del modello sull’amore e la vita di coppia.

Gennaro prosegue: “Amore è uguale a capirsi. Complicità, trattarsi bene e trattarsi con educazione, coccolarsi. MODI”. E infine conclude: “Rispettarsi e rispettare. Rispetto rispetto RISPETTO“. A queste parole il suo pubblico Instagram ha subito pensato alla De Andrè e alla possibilità che tra loro qualcosa potesse essere andato storto.

I chiarimenti di Gennaro

È lo stesso Gennaro Lillio a tranquillizzare i fan e lo fa ancora con una story. “Ragazzi vedo che vi allarmate così tanto” scrive Gennaro. “Io e Fra non ci siamo lasciati e una di quelle storie riguardo l’amore è semplicemente un mio pensiero che rispecchia i miei valori.

Che voi tra l’altro ben sapete. Io e Fra viviamo la nostra relazione anche distaccata dal mondo social per rispetto del nostro rapporto e della nostra privacy. Grazie a tutte le persone che ci sono vicine“.

Le parole di Francesca

Anche la De Andrè decide di intervenire a riguardo, spiegando che entrambi sono esseri umani e possa esserci un momento in cui non hanno voglia di condividere la loro storia sui social. Francesca lo scrive in una story poi pubblicata anche da Lillio.

“Non allarmatevi subito così -spiega la gieffina- siamo felici e molto innamorati e anche se ci fosse una discussione tra noi la risolveremo come sempre abbiamo fatto“. Poi conclude taggando Gennaro: “Si ‘o core mije” e hashtag #tiamo, come ciliegina sulla torta.