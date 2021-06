Lo scorso 24 maggio Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il giovane videomaker ha deciso di uscire dal programma mano nella mano con la corteggiatrice Martina Grado e da qualche settimana i due vivono la loro storia lontano dai riflettori. Nelle ultime ore, l’ex tronista ha accettato di rispondere a 3 domande dei suoi follower di Instagram sulla sua fidanzata, rivelando aspetti inattesi della loro relazione. Dalle sue parole infatti è emerso che entrambi hanno sofferto molto quando si sono dovuti separare per qualche giorno.

Giacomo Czerny su Martina Grado: “Dolce e amara”

Nella giornata di ieri, Giacomo Czerny ha dedicato ai suoi follower qualche istante del suo tempo, per rispondere alle loro curiosità sulla sua relazione con la fidanzata Martina, conosciuta a Uomini e Donne.

“Rispondo a 3 domande sulla signora Grado” ha annunciato aprendo un “box delle domanda” attraverso le sue storie Instagram. “In cosa Martina è diversa dalle altre ragazze che hai avuto?” chiede un fan al quale Giacomo ha accettato di rispondere. “È diversa punto” ha scritto a commento di un video da lui postato, in cui la ragazza cammina felice di fronte all’obbiettivo della fotocamera.

“È solare, autonoma, dolce e amara” ha poi aggiunto scegliendo aggettivi molto particolari per descriverla.

“Con lei parlo, cosa che difficilmente succede. Lei mi ha riacceso come una lampadina rotta. Mi ha fatto tornare le farfalle dopo un lungo letargo” ha ammesso riflettendo probabilmente sulle settimane trascorse insieme. “Ah e continua a stupirmi ogni giorno” ha concluso dolcemente l’ex tronista.

Giacomo Czerny spiega in cosa la fidanzata Martina Grado si differenzia dalle altre ragazze che ha avuto

Fonte: Instagram

Giacomo Czerny ricorda la prima separazione da Martina Grado: “Una tristezza bella”

La seconda domanda alla quale Giacomo ha risposto è stata: “Quale momento con Marti hai più impresso?

”. Il videomaker ha risposto pubblicando lo screenshot di un messaggio scritto dalla sua Martina “io ancora piango” e ha condiviso con i fan un episodio in particolare. “Ne ho tanti. Tutti belli– ha iniziato- potrei dirvi della prima sera, della seconda (la più bella). Potrei dirvi di tanti momenti. Ve ne racconto uno”. Czerny ha quindi iniziato il racconto di un aneddoto tanto triste quanto romantico.

“Quando per la prima volta ci siamo separati per qualche giorno e io stavo per salire in macchina, ho realizzato qualcosa” ha ammesso.

“Lei piangeva. Io dopo. Ce l’ho impresso perché anche se eravamo tristi è stata comunque una tristezza bella” ha aggiunto ricordando gli attimi di grande fragilità. “Lì ho capito che non riuscivo a staccarmi da lei. Lì ho capito il guaio” ha concluso condividendo con i follower le emozioni provate dovendo trascorrere del tempo lontano dalla sua fidanzata Martina.

Giacomo Czerny ricorda di aver pianto quando si è separato dalla fidanzata Martina Grado

Fonte: Instagram

Giacomo Czerny e Martina Grado: un amore inaspettato

“Quale ricordo ti porterai per sempre di lei?

” è stata la terza e ultima domanda alla quale Giacomo ha scelto di rispondere. “Non siamo scemi, è passato poco tempo– ha iniziato- non è una questione di ricordi. È una questione di sentire”. “Alle volte mi fermo a guardarla e chiedermi se è tutto vero” ha ammesso poi ai suoi follower. “Fatico a pensarla. Fatico a guardarla. Fatico perché è tanto. Non mi aspettavo tutto questo e neanche me lo immaginavo. È molto di più di quel che si vede, ne ha passate tante e ha una fame incredibile, è strano da dire ma l’ammiro. A volte è un esempio anche per me” ha spiegato condividendo pensieri molto profondi sull’ex corteggiatrice.

“Non ho trovato una fidanzata. Ho trovato tanto altro. Il mio stomaco vibra e il mio cuore parte” ha aggiunto in conclusione, descrivendo le emozioni provate grazie a Martina. “Certe cose che ho provato comunque andrà, sono cicatrizzate. E non è una frase, ma scienza” ha osservato infine Giacomo.