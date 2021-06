Martedì 15 giugno 2021 dalle 21.25 in poi su Rete 4 va in onda il film del 2010 scritto, diretto e interpretato dal grande Carlo Verdone. Il cast del e la trama del film Io, loro e Lara, una commedia che al suo interno affronta temi etici con il classico tocco dell’attore e regista romano.

Io, loro e Lara: il cast del film con Carlo Verdone e Laura Chiatti

Io, loro e Lara è un film del 2010 nel quale Carlo Verdone ha la doppia veste di regista ed attore. L’interprete romano, uno dei più grandi esponenti della commedia all’italiana degli ultimi 40 anni, dirige un film comico dai temi etici che si discostano dai topic dei tradimenti che la facevano da padrone nelle pellicole di quegli anni.

In questo film interpreta il padre missionario Carlo Mascolo ed ha al suo fianco altri volti noti del cinema italiano come Laura Chiatti e Marco Giallini.

L’attrice umbra veste i panni di Lara, la co-protagonista del film, mentre l’attore romano interpreta Luigi Mascolo, il fratello del personaggio di Carlo Verdone. Completano il cast Angela Finocchiaro nei panni di una dottoressa ed il compianto Sergio Fiorentini, qui nei panni del padre di Verdone.

Io, loro e Lara: la trama del film in onda questa sera

Padre Carlo Mascolo dopo una vita dedicata agli altri come missionario in Africa decide di tornare a Roma a causa di una piccola crisi spirituale ed ha bisogno di ritornare a casa per stabilizzarsi un po’.

Al suo ritorno però ha a che fare con suo padre che contro la voglia dei due figli restati a Roma ha sposato la sua badante. Carlo non si aspettava di dover gestire una situazione così burrascosa sperando di poter restare in pace ma le cose si complicheranno ancora di più quando la badante del padre perde la vita e l’occasione si fa conoscere al missionario Lara, una bella ragazza figlia della scomparsa che conduce una doppia vita e sconvolgerà quella di Carlo.