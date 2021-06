Quella di ieri è stata una giornata molto importante per Paolo Bonolis che ha compiuto 60 anni. Il conduttore ha celebrato lo speciale compleanno con amici e parenti, che hanno organizzato per lui un’allegra festicciola. Inoltre, sono stati davvero molti i personaggi dello spettacolo che hanno pubblicato un messaggio di auguri sul suo profilo Instagram nelle ultime ore.

Paolo Bonolis e i 60 anni: la festa di prima mattina

Ieri era il compleanno di Paolo Bonolis e i festeggiamenti per lui si sono protratti per tutta la giornata. Già dal mattino infatti è stato accolto con una piacevole sorpresa dai gestori del suo “bar di fiducia”, a Ponte Milvio.

Il suo amico Bruno Bortot ha pubblicato un video del suo arrivo al locale, dove ad aspettarlo c’erano i baristi e alcuni amici, con una torta preparata per lui con tanto di candeline. “Ma roba da matti” ha commentato il conduttore ringraziando, mentre si avvicinava al dolce su cui campeggiava la scritta “60” e mentre i presenti intonavano per lui la canzone di “buon compleanno”. Con la sua solita ironia, Bonolis ha poi scherzato con chi aveva organizzato per lui quel momento speciale e ha infine soffiato sulle candeline.

“Questa mattina mio fratello ha compiuto sessanta anni … volevo postare una foto nostra insieme (cosa che non faccio mai visto il personaggio) ma mi piace far vedere come questa persona è amata da veramente tutto il mondo” ha commentato l’amico Bruno.

“Ci conosciamo e viviamo insieme da tantissimi anni e per me è… e rimane PAOLO e basta, amico fraterno con cui ho diviso anni di viaggi, di momenti belli e brutti, a amare e essere amato dalla sua famiglia. Insomma una vita insieme. Auguri amico e fratello mio … ti voglio bene !!!” ha concluso con grande affetto.

I 60 anni di Paolo Bonolis: la festa con amici e famiglia

Ieri sera, Paolo Bonolis e il suo amico Bruno si sono incontrati nuovamente per festeggiare insieme agli altri amici e alla famiglia del conduttore il suo 60esimo compleanno.

Sonia Bruganelli, moglie del presentatore di Avanti un altro, ha pubblicato alcune fotografie scattate nel corso della serata, trascorsa in un ristorante. Con l’hashtag “Paolo 60”, la moglie di Bonolis ha postato uno scatto che ritrae suo marito intento a scattare un selfie in compagnia di alcune invitate amiche della coppia, fra le quali compare anche l’ex valletta di Avanti un altro Claudia Ruggeri. Oltre ad aver collaborato con Paolo, quest’ultima è sposata dal 2016 con Marco Bruganelli, fratello di Sonia.

Paolo Bonolis Festeggia il suo compleanno in compagnia di alcune amiche

Fonte: Instagram

La moglie di Paolo Bonolis ha poi postato altri due scatti della serata. In uno appare alla guida di una cabriolet, con l’amico di famiglia Bruno Bortot e altre due donne. “Noi eravamo pronti dalle 20.30…#family” ha commentato Sonia, definendo poi l’unico uomo immortalato nello scatto “beato tra le donne”. Qualche ora più tardi, la Bruganelli ha infine pubblicato uno scatto in cui appare elegante con addosso una casacca blu elettrico e i capelli raccolti, seduta al tavolo del ristorante scelto per il compleanno del marito.

Sonia Bruganelli su una cabriolet al compleanno del marito Paolo Bonolis Fonte: Instagram

Sonia Bruganelli al ristorante per il compleanno del marito Paolo Bonolis

Fonte: Instagram

Paolo Bonolis e lo scatto autocelebrativo con la torta di compleanno

Al termine della giornata, anche Paolo Bonolis ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram per celebrare l’importante cifra raggiunta. Il conduttore ha scelto una fotografia scattata molto probabilmente nel corso della festa serale, in cui sorride con in mano la sua torta di compleanno.

“SESSANTA”, il suo commento scritto in maiuscolo al quale sono seguiti gli auguri di molti volti noti dello spettacolo italiano. Da Alessandra Moroso a Simona Ventura, da Giulio Golia a Lorella Cuccarini, passando per i nomi che hanno fatto la storia di Striscia la notizia come Ezio Greggio, Giorgia Palmas e terminando con le parole di stima e affetto scritte per lui dai suoi fan.

Approfondisci

Laura Freddi e la storia d’amore con Paolo Bonolis: il ricordo per i 60 anni del conduttore di Mediaset

Sonia Bruganelli al prossimo Gf Vip, suo marito Paolo Bonolis commenta: “Se lo fa vuol dire che le piace”