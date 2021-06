Alberto Matano tira le somme: da Barbara d'Urso a Fedez e la verità sul suo rapporto con Federica Sciarelli

Alberto Matano si mette a nudo raccontandosi apertamente alla luce dell’enorme successo riscosso quest’anno da La vita in diretta. Un successo che avrà un seguito prossimamente a settembre, quando Alberto Matano tornerà in onda dopo una meritata vacanza estiva. Intanto, tirando un po’ le somme di questo ultimo periodo, Matano si lascia andare a commenti sui diretti competitor come Barbara d’Urso ma anche sul cantante Fedez, dopo il caso “Primo Maggio” e Federica Sciarelli con cui sarebbe in ottimi rapporti.

Alberto Matano: la vita è “in Diretta“, ma quella privata è top secret

Si sbottona un po’ la “rockstar educata della tv”, come l’ha descritto Chi a cui ha rilasciato una lunga intervista in cui si è aperto su più fronti.

Dalla sua carriera televisiva alla sfera sentimentale, quasi del tutto top secret: così Alberto Matano fa un bilancio al termine di una lunga stagione de La Vita in Diretta che lo ha visto impegnato in prima linea nell’intrattenimento e nell’informazione voluta dalla Rai in un momento così delicato, segnato dalla pandemia di Coronavirus. Alberto Matano è stato uno dei volti più familiari che non ha mai smesso di sorridere e far sorridere attraverso il piccolo schermo anche in questi difficili mesi, raccontando la realtà: “Il riconoscimento dopo un lavoro così totalizzante come non potrebbe lusingarmi?

– risponde Matano alla domanda sul successo – Oggi, quando giro per strada, mi riconoscono anche solo dalla voce. Le persone mi mostrano affetto e gratitudine e questo non può che farmi piacere. Per il resto, l’effimero non mi ha mai appassionato. Conduco la stessa vita di prima e rimango ben ancorato alla realtà“. Sfondando la porta della vita privata, la sua situazione sentimentale permane un enigma: “Il mio cuore batte sempre. Non è cambiato nulla da un anno a questa parte, e se ci dovessero essere delle novità mi creda, sarò il primo a farlo sapere.

Questo stato di serenità, al di là di qualsiasi risultato è legato anche e soprattutto all’amore“.

Matano: dalla tv della d’Urso al caso “Primo Maggio”, poi la verità su Federica Sciarelli

Tornando al mondo del televisione, non manca qualche domanda sulla concorrenza o a commento di fatti avvenuti e particolarmente discussi o chiacchierati come il caso “Primo Maggio” che ha toccato da vicino la Rai e il cantante Fedez, con tanto di querele e accuse di censura: “Mai subite censure o pressioni di alcuna natura – dichiara Matano sulla sua esperienza in Rai – La Rai per me vuol dire servizio pubblico.

Un’azienda in cui sono cresciuto e che mi ha dato grandi opportunità“. Quando invece ai competitor, non manca un’osservazione sulla d’Urso e sullo stile di Lady Cologno, molto diverso dal suo: “Ha un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillantem ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia“, dichiara Matano che confessa di guardarla poco a causa della parallela messa in onda pur riconoscendole quello che descrive “un rapporto molto interattivo con il pubblico, unico in tv“.

Nessuna lite invece con la Sciarelli, arriva la parola fine infatti alle dicerie sulle presunte accuse della conduttrice di Chi l’Ha Visto? nei suoi riguardi per come è stato trattato il caso di Denise Pipitone: “Chiacchiere. Con Federica ci parliamo spesso e tra non c’è un rapporto di profonda stima e simpatia. Da quando sono passato dal Tg1 alla guida de La Vita in Diretta leggo la qualunque“.