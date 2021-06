A distanza di più di 40 anni torna al cinema una delle pellicole cult della nostra storia che aveva come protagonista la grandissima ed indimenticata coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. Nel 2022 arriverà infatti un rifacimento del film Altrimenti ci arrabbiamo con un cast ovviamente nuovo di zecca.

Altrimenti ci arrabbiamo “torna” al cinema in una nuova veste

Le operazioni reboot nel cinema di oggi sono molto frequenti e spesso non sono un bene. Tanti sono stati i casi di buchi nell’acqua nel tentativo di riadattare al cinema ed al pubblico odierno dei capolavori del passato. Speriamo che questo non sia il caso di Altrimenti ci arrabbiamo, che tornerà al cinema nel 2022 con un rifacimento che riproporrà la storia vista al cinema nel 1974.

Il tentativo di rilancio del film che fu con Bud Spencer e Terence Hill porterà di nuovo al cinema la pellicola con la nuova versione per la regia degli YouNuts!. I videomaker recentemente hanno fatto già il salto dai videoclip musicali ai film firmando la loro prima pellicola Sotto il sole di Riccione, commedia dal discusso successo disponibile sulla piattaforma digitale di Netflix.

Altrimenti ci arrabbiamo: chi saranno gli attori

Il film, che ha visto l’inizio delle riprese proprio in questi giorni, vorrebbe essere un omaggio al film culto della storica coppia d’attori che ha segnato un epoca nel cinema nostrano.

Il cast della pellicola comprende nomi noti della commedia italiana degli ultimi anni come Christian De Sica ed anche Alessandra Mastronardi anche se la curiosità maggiore sta tutta su chi prenderà il posto del duo comico della pellicola originale. Ebbene nei panni di Bud Spencer e Terence Hill ci saranno rispettivamente Edoardo Pesce ed Alessandro Roja.

La trama del film riporterà alcune piccole modifiche a partire dal fatto che i due protagonisti non sono degli amici ma bensì due fratelli, intenti però come nel film originale a risolvere delle controversie per recuperare la leggendaria Dune Buggy, un tempo appartenuta al loro amato papà.