Stando alle indiscrezioni che circolano da giorni sembra che il reality La Talpa possa presto tornare sugli schermi degli italiani in una versione tutta nuova ed accattivante. Pare, infatti, che Netflix sia interessato a rilanciare il format sul suo catalogo che ai tempo della messa in onda in tv aveva conquistato il palinsesto televisivo.

Il ritorno dei reality tra Netflix e Prime video

Che i reality show fossero al centro delle programmazioni dei canali televisivi lo si sa sapeva da tempo e, nonostante un apparente calo fisiologico dell’attenzione del pubblico, continuano ad accompagnarlo da ormai tanti anni.

L’offerta messa a disposizione dai vari canali comprende i format più svariati che vanno ormai dal semplice spiare la vita dei consapevoli concorrenti al mettere a centro della scena i sentimenti e le relazioni dei partecipanti, passando ai talent show che nel tempo hanno inglobato la definizione di reality e così via.

Insomma ce n’è per tutti i gusti sia in tv che sulle piattaforme a pagamento di streaming, con quest’ultime che si sono sempre più avvicinate a questo format riformulandolo a loro piacimento: vedi Amazon Prime Video con Celebrity Hunted, una caccia all’uomo che si avvicina molto al reality spiando la vita dei fuggitivi, arrivando a Sky che ha rivoluzionato i talent show sia musicali che culinari ammiccando sempre più al concetto di reality.

Netflix acquista i diritti del reality show La Talpa

E Netflix? Sembrava che il colosso americano volesse stare fuori da questa fetta di mercato ma sembra che le indiscrezioni dicano tutt’altro. Da notizie recenti rilanciare dal sito Davidemaggio.it parrebbe infatti che gli statunitensi abbiano acquistato i diritti e la produzione mondiali del reality show La Talpa. La notizia farà felice i fan orfani della trasmissione a partire dall’ultima edizione del 2008, quando il format si era imposto all’attenzione del pubblico con il suo interessante format.

Un anno fa, quando The Social Post aveva intervistato Paolo Perego, lei aveva proprio parlato del ritorno del programma: “È tutto un problema di budget – ci aveva detto – perché La Talpa è un programma molto costoso e se non c’è un produttore con la voglia di accollarsi i costi di questo programma è difficile. Tutti chiedono a me ‘perché non rifai La Talpa?’, ma non dipende da me! Se rifanno La Talpa io la vado a fare anche in Uganda ma è un periodo complicato per tutto il Paese non solamente per la Rai“.

Lo show vedeva un insieme di 12 concorrenti, arrivati anche a 15 nella seconda edizione, che convivevano insieme e svolgevano della dure prove sia fisiche che mentali sapendo che tra di loro c’era una talpa disposta a fare di tutto pur di sabotare la riuscita delle prove. Un ruolo fondamentale nel programma lo svolgeva la produzione che da una parte spalleggiava la talpa e dall’altra cercava di lasciare degli indizi agli altri concorrenti circa la sua identità.

Non ci resta dunque che aspettare per capire quando e come arriverà la nuova edizione italiana de La Talpa su Netflix.