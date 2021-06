La piattaforma di streaming Amazon Prime Video ha lanciato l’ultimo trailer ufficiale che anticipa qualcosa della nuova edizione di Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo. Chi sono i 7 Vip che se la dovranno vedere con un pool di investigatori alle loro calcagna che non li lasceranno fuggire per nessuna cosa al mondo. Tutte le novità del video della serie tv in uscita il 18 giugno 2021.

Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo: l’ultimo trailer prima dell’uscita prevista per il 18 giugno 2021

Sta per tornare con una nuova stagione la serie più adrenalinica e avvincente di Amazon Prime Video che mette alla prova con una caccia all’uomo le 7 celebrità scelte per questa edizione.

Celebrity Hundte 2 sta per fare il suo debutto sul catalogo della piattaforma di Jeff Bezos ed il giorno d’uscita si sta avvicinando sempre più.

A colmare l’attesa degli abbonati di Amazon Prime Video ci ha pensato la stessa casa di produzione rilasciando l’ultimo trailer ufficiale prima dell’uscita prevista per il 18 giugno 2021. Ce la faranno i 7 Vip scelti di questa edizione a seguire le orme dei vincitori della prima stagione che li ha visti sfuggire ai detective di casa Amazon? Chi saranno i nuovi Fedez e Luis Sal oppure Claudio Santamaria e Francesca Barra?

Siam sicuri che ce la metteranno tutta per conquistare il montepremi messo in palio da Amazon visto che si tratta di vincerlo a scopo benefico.

Celebrity Hunted 2: i protagonisti e il video

Lo scopriremo presto quando vedremo l’attore Stefano Accorsi, le cantanti Elodie e Myss Keta, il duo formato da Boss Doms ed Achille Lauro, l’attrice Vanessa Incontrada e la presentatrice sportiva Diletta Leotta alle prese con la fuga più rocambolesca della loro vita.

Il video lanciato da Amazon Prime Video lascia intravedere in un minuto quello che gli spettatori avranno davanti ai loro occhi mostrandoci i Vip alle prese con strani travestimenti e nascondigli d’eccezione, passando per la curiosità della gente che al posto di aiutarli sembreranno invece creare dei danni ala loro fuga.

Da una parte Elodie e Myss Keta vestite da suore; una preoccupata Diletta Leotta (con tanto di maschera sul viso) che sentiamo dire: “Mamma che ansia“; e Boss Doms ed Achille Lauro vestiti da sposini.

Guarda il video: