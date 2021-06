Memo Remigi ha annunciato in queste ore sui social di essere stato costretto a dire addio al suo cane, Bacio. Un momento molto doloroso dopo tanti anni passati insieme; il saluto all’amico a quattro zampe è anche una occasione per scrivere della moglie, ripensare a lei e augurarsi che i due siano insieme.

Memo Remigi: l’addio al cane Bacio

“Oggi, Bacio, il mio cagnolino, ha raggiunto mia moglie Lucia che è sempre in vacanza“, comincia così il post di Memo Remigi dedicato a Bacio, il suo cane. “Era stufo di andare tutti i giorni dal veterinario per cercare di risolvere i tanti problemi che lo tormentavano!

Adesso sicuramente starà meglio, giocherà, correrà e soprattutto farà tanta amorevole compagnia a Lucia così come l’ha fatta a me!“, scrive ancora. Poi una richiesta, mentre il pensiero si concentra sulla moglie: “Mi raccomando Bacio, stalle vicino perché anche lei ha bisogno di te così come io ho avuto bisogno di te e del tuo grande amore, quell’amore durato per quindici anni indimenticabili! Adesso non ti porterò più fuori ma ti porterò dentro!“, scrive a conclusione del post e di 15 anni insieme a Bacio. Poi pubblica una immagine di loro due insieme.

Memo Remigi e la morte della moglie

Nella prima metà di gennaio Memo Remigi aveva fatto sapere al suo pubblico del terribile lutto che lo aveva colpito.

Il paroliere aveva pubblicato una foto insieme alla moglie, Lucia Russo, per rivelarne la morte. La moglie aveva 81 anni ed era malata da tempo. “Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo“, aveva scritto lui su Facebook dopo la scomparsa. “Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!”.

Lucia Russo era morta a Varese, dove si era trasferita nel 2005. Memo Remigi e la moglie erano sposati dal 1966 e da Milano si erano trasferiti nel 2005 a Varese proprio seguendo il volere della moglie del paroliere, molto legata alla città dove aveva studiato da ragazza.