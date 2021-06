Italia 1 nella prima serata di venerdì 18 giugno 2021 ripropone un film della saga dedicata alla Mummia. Brandon Fraser sarà nuovamente impegnato con i misteri del passato in un’avventura che lo porterà fino in Cina. La mummia – La tomba dell’imperatore dragone sarà trasmesso alle ore 21:20 sulla rete Mediaset. Tutto sul cast e sulla trama del film del 2008.

La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: il cast del film in onda venerdì 18 giugno 2021 su Italia1

La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (con il titolo in lingua originale di The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) è un film del 2008 diretto da Rob Cohen, regista statunitense autore di pellicole di successo anche presso il pubblico italiano come l’amato Dragonheart spesso in onda sulle nostre televisioni.

La pellicola èil terzo e ultimo capitolo della saga di successo iniziata nel 1999 con La mummia e proseguita nel 2001 con La mummia – Il ritorno. Nei panni dell’avventuriero ed archeologo Richard “Rick” O’Connell c’è Brendan Fraser, attore apprezzato negli anni ’90 grazie a tante pellicole comiche di successo. Al suo fianco nel film ci sono Jet Li, attore ed artista marziale cinese, John Hannah e l’attrice Maria Bello nei panni della moglie del protagonista Evelin.

La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: trama del film in tv questa sera

Il film inizia con una specie di flashback che racconta la storia dell’imperatore cinese Qin Shi Huang, malvagio condottiero pronto a tutto pur di raggiungere le sue alte mire espansionistiche. L’imperatore pur di affermare la sua grandezza in tutto il mondo riesce ad impadronirsi della vita eterna e del controllo sui 5 elementi grazie all’aiuto di una strega che però dopo il tradimento dello stesso imperatore gli infligge una maledizione che riduce lui ed il suo esercito ad una vita eterna come statue di terracotta.

Dopo 1600 anni Rick ed Evelin conducono una vita lontana dalle passate avventure anche se il loro figlio Alex sembra aver seguito le orme dei genitori. In una spedizione infatti il ragazzo si imbatte in alcune rovine cinesi che nascondono un mistero lungo centinaia di anni che vuole essere riportato in vita da un mercenario cinese pronto a risvegliare l’imperatore malvagio.

Rick ed Evelin saranno così costretti a ritornare in scena per salvare il figlio ed impedire la rinascita di quella che potrebbe essere la minaccia più grande dell’intero globo.

Lo faranno in terre cinesi tra tombe millenarie e montagne anguste.