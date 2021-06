Chi ci sarà nella prossima edizione alla conduzione del programma sportivo di approfondimento calcistico Tiki Taka? Si rincorrono le voci circa il conduttore dello show di Italia1, Piero Chiambretti, che come sempre dovrebbe partire con il programma in contemporanea con il campionato di Serie A 2021/2022. Intanto vanno avanti gli Europei di calcio 2020, e il prossimo campionato sembra ancora lontano.

Tiki Taka ha il suo conduttore: resta in campo Piero Chiambretti

Nessun tipo di cambio alla conduzione di Tiki Taka, anzi per dirla in gergo calcistico nessuna sostituzione, rivela Tvblog. Dopo aver portato a termine l’edizione conclusasi non più di un mese fa, Piero Chiambretti starebbe già pensando al ritorno alla conduzione di Tiki Taka.

Mediaset stava ragionando da tempo sul da farsi rispetto a chi sarebbe stato il volto alla conduzione del programma ed effettivamente un cambio sarebbe apparso prematuro. Il conduttore torinese aveva infatti rilevato Pierluigi Pardo al timone del programma solo da un anno e, seppur con ascolti altalenanti e non tanto convincenti, si sarebbe preso la sua riconferma.

Tiki Taka: gli ospiti della trasmissione

Il programma era sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti Mediaset che avevano affidato a Chiambretti non solo la conduzione ma anche il cambio di stile rispetto all’edizione precedente.

Dopo l’avvio, il programma ha vissuto una sorta di rilanciato da quando il conduttore ha rimpastato il cast di ospiti a disposizione. Quindi in studio sono arrivati non solo esperti del settore, dal giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni agli ex calciatori Pasquale Bruno, Massimo Mauro e Nicola Berti, ma si sono aggiunti anche l’ex gieffino Francesco Oppini ed una presenza sempre crescente di donne nel cast.

Tiki Taka ripartirà dunque da queste nuove basi o continuerà sul solco della scorsa stagione?

Sembra presto per dirlo ma Tvblog anticipa che alla conduzione del programma ci sarà sempre Piero Chiambretti, che vede dunque realizzato il suo sogno di poter continuare lo show come spesso dichiarato da lui direttamente dalla trasmissione. Intanto, ai fan non resta che attendere la conferma ufficiale.