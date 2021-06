Serena Carassai, ballerina dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, denuncia sui social il presunto omicidio del padre, Remo Carassai, morto sul lavoro il 2 marzo 2018. L’ex ballerina di Amici ha, infatti, deciso di utilizzare Instagram per chiedere aiuto dichiarando che il padre è stato ucciso.

Serena Carassai e il drammatico messaggio su Instagram

Serena Carassai, il 17 giugno, ha pubblicato sui social una foto drammatica. Il post riguarda la morte del padre, Remo Carassai, deceduto il 2 marzo 2018. Secondo le ricostruzioni ufficiali, la morte di Remo Carassai è avvenuta sul lavoro e non è stata classificata come omicidio.

Non è d’accordo la figlia, Serena Carassai, che condivide sui social quanto appreso dall’autopsia. “Mio padre non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io, ma l’autopsia. Vi chiedo gentilmente di far girare questo post affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrà a fondo a questa faccenda senza alcuna pietà”.

Il post di Serena Carassai

Serena Carassai chiede giustizia per il padre, Remo Carassai

L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha condiviso la notizia circa le presunte cause della morte del padre, Remo Carassai, che sarebbe avvenuta in seguito a 4 fratture craniche.

Serena Carassai scrive sui social che “qualcuno, non so chi, ha subito pensato ad un incidente e non ad un presunto omicidio”. Con la promessa di fare giustizia, Serena Carassai ricorda il padre, “un uomo buono e un grande lavoratore al quale è stata tolta la possibilità di diventare nonno”.

Serena Carassai, la partecipazione ad Amici 8 e la nascita della figlia

É il 2008 quando Serena Carassai entra, come ballerina, nel programma in onda su Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza in televisione, inizia a lavorare come ballerina professionista.

Nel suo curriculum ci sono il Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro alla Scala di Milano. Serena Carassai si sposa nel 2015 e, pochi mesi dopo la morte padre nasce la figlia, Chrystel.