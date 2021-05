Sabato 15 maggio 2021 andrà in onda in prima serata su Canale 5 la finalissima di Amici. Il talent show scritto e condotto da Maria De Filippi è arrivato alla 20esima e sta per svelare il suo vincitore. Prima ce ne sono stati molti, molti altri; alcuni sono diventati famosissimi, altri i fan fanno più fatica a ricordarli, ma hanno tutti scritto un pezzo di storia della televisione dedicata ai talent.

Amici di Maria De Filippi: tutti i vincitori del talent show

Ad Amici 20 è tempo di bilanci e sfide finali, che porteranno i 5 ragazzi rimasti in gara a sfidarsi per il trono di vincitore di questa edizione.

Chi la spunterà tra i due ballerini Giulia e Alessandro ed i tre cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni? In attesa di scoprire quale sarà il nome dell’artista vincitore, facciamo un tuffo nel passato e ricordiamo i nomi di tutti i vincitori delle precedenti 19 edizioni del programma.

2001-2002 – Il primo fu il cantante Dennis Fantina, quando ancora il programma si chiama Saranno Famosi e tutti i ragazzi della scuola dovevano saper anche recitare.

2002-2003 – L’anno dopo fu la volta di Giulia Ottonello, prima vincitrice donna del format “Saranno Famosi”, ora impegnata come attrice in teatro.

2003-2004 – Il vincitore fu l’amato ballerino Leon Cino, che dopo la vittoria rimase per alcuni anni nel cast dei professionisti del programma.

2004-2005: Antonino Spadaccino un energico ragazzo cantante e primo vincitore del format con il nuovo nome di Amici.

2005-2006 – Il programma premiò il ballerino Ivan D’Andrea.

2006-2007 – Il programma fu vinto da Federico Angelucci, cantante famoso al grande pubblico e tonato in auge dopo la vittoria nel 2018 del programma di Rai1 Tale e quale.

2007-2008 – Marco Carta è stato il cantante abile a portarsi a casa la vittoria di questa edizione. Amatissimo dal pubblico del talent trovò la consacrazione del grande pubblico quando l’anno successivo conquista il Festival di Sanremo, dando anche un’ottica differente del programma agli occhi dell’opinione pubblica.

2008-2009 – la cantante Alessandra Amoroso vince il programma. Artista ormai con una fanbase consolidata da oltre 10 anni carriera fatta di successi e tormentoni estivi.

2009-2010 – la vincitrice fu Emma Marrone. La cantante salentina trovò la ribalta con questo talent dopo aver già provato ad affermarsi nella scena musicale nel 2003 con un gruppo di 3 ragazze senza però riuscire ad avere lo stesso successo.

La cantante non solo ha conquistato la musica, ma ultimamente anche il campo del cinema con Muccino.

2010-2011 – Virginio Simonelli è stato il cantante vincitore di questa edizione. Cantante apprezzato e tornato recentemente in tv nello show di Rai1 Il cantante mascherato.

2011-2012 – il cantante Gerardo Pulli poi successivamente sparito dalle scene musicali e televisive.

2012-2013 – È la volta del rapper Moreno Donadoni, che porta per la prima il rap alla ribalta nel programma di Maria De Filippi.

2013-2014 – Vince la cantante Deborah Iurato, che tentò con scarsi risultati anche l’esperienza sanremese.

In quella edizione si fecero notare con ben altre fortune i ragazzi della band dei Dear Jack, premiati anche con il riconoscimento della critica giornalistica.

2014-2015 – La prima posizione spetta ai The Kolors, prima band a vincere il riconoscimento.

2015-2016 – Edizione fortunata che consacra Sergio Sylvestre come vincitore e fa conoscere al pubblico una Elodie alle prime armi, classificatasi seconda.

2016-2017 – Torna alla vittoria un ballerino con Andreas Muller. Batte in finale un altro volto noto del pubblico il cantante Riki.

2017-2018 – Il cantante Irama si porta a casa la 17esima edizione del talent aprendo così la sua fortunata carriera.

2018-2019 – Il vincitore è Alberto Urso, primo cantante lirico a vincere il programma.

2019-2020 – L’ultima vincitrice del talent in ordine cronologico è la cantante Gaia Gozzi, che vince la prima edizione segnata dalla pandemia di Covid19.

Il prossimo lo decideremo sabato 15 maggio 2021.