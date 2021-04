Alessandra Amoroso oggi è senza dubbio una delle cantanti più acclamate nel panorama musicale italiano. Nota nel genere pop, ha visto decollare la sua carriera da cantante tanti anni fa, nel 2009, dopo essere uscita vincitrice dal talent show Amici. Ripercorriamo insieme le tappe principali della sua vita, dalla biografia alla vita privata.

Chi è Alessandra Amoroso: biografia

Alessandra Amoroso è nata il 12 agosto 1986 a Galatina, in Salento, molto legata alla sua famiglia e, in particolare, alla sorella maggiore Francesca. Appassionata da sempre di musica, ha partecipato a diversi concorsi canori in Puglia, vincendo la seconda edizione di “Fiori di pesco” nel 2007.

Determinata a far conoscere la sua bravura, ha tentato di entrare una prima volta nel talent show Amici, ma è stata scartata. In una sua intervista al settimanale Nuovo, riporta Fanpage, avrebbe raccontato una curiosità sul suo passato, riguardante il fatto di aver pensato di entrare in convento e diventare suora. La sua strada, però, come noto ha preso un’altra direzione e, forte di una grande determinazione, nel 2008 si è riproposta nella scuola di Maria De Filippi.

Alessandra Amoroso ad Amici

Il secondo tentativo si è rivelato un successo per la cantante: Alessandra Amoroso ha vinto infatti l’ottava edizione del talent show, aggiudicandosi, secondo quanto riporta Novella 2000, 50mila euro di borsa di studio e il premio della critica.

Inoltre, con il suo primo brano, Immobile, ha ottenuto il disco di platino dalla FIMI. L’artista stessa si sarebbe detta inizialmente incredula del successo ottenuto, diventata in poco tempo una delle artiste più seguite del panorama nazionale.

“Da commessa mi sono ritrovata improvvisamente a fare la cantante e non mi sentivo una cantante! – ha rivelato qualche anno fa alla rivista Vanity fair – Volevo tornare a fare quello che facevo prima, volevo la mia realtà, perché pensavo che questa non mi appartenesse.

Volevo fare la cantante, non avere successo“.

Alessandra Amoroso: le canzoni

Da quando la sua carriera ha spiccato il volo, Alessandra Amoroso non si è mai fermata e insieme alla sua band ha regalato al pubblico brani pop di grande successo. Ad iniziare da uno dei suoi primissimi singoli, Stupida, per poi pubblicare i primi album, Senza nuvole e Il mondo in un secondo.

Per poi arrivare ad Amore puro e Vivere a colori, album che ha incassato ottimi ascolti anche all’estero.

L’artista ha anche pubblicato un libro autobiografico, A modo mio vi amo, e nel 2020 ha realizzato con i Boomdabash il singolo Karaoke, diventato un tormentone estivo. Nel 2021 è stata la volta del brano Pezzo di cuore, scritto insieme alla sua collega e amica Emma Marrone, come lei tra le storiche allieve di Amici.

La vita privata di Alessandra Amoroso

Secondo le cronache rosa, l’artista avrebbe avuto un’importante relazione con un suo amico d’infanzia, storia che sarebbe finita nel 2014. Un anno più tardi, avrebbe conosciuto Stefano Settepani, che sarebbe poi diventato il suo fidanzato (e manager) dopo l’incontro dietro le quinte della scuola di Amici.

Dopo 5 anni insieme però, nel 2020 la cantante salentina ha annunciato, attraverso i social, la fine della relazione con lui, mantenendo il riserbo sui motivi della rottura:“Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social” – ha commentato la cantante – mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo…“.