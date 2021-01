Filippo Maria Fanti ,meglio conosciuto solo come Irama è un cantautore e rapper italiano. Il cantante è nato a Carrara il 20 dicembre 1995 ma è cresciuto a Monza e sin dalla tenera età i genitori gli hanno trasmesso la passione per la musica, facendolo avvicinare ad artisti come Francesco Guccini e Fabrizio De André. Irama è stato infatti un autore molto precoce: ha scritto la sua prima canzone all’età di 7 anni.

Lo pseudonimo che utilizza deriva da una parola malese che significa ritmo.

Biografia e Carriera

Con il passare degli anni Irama si avvicina a generi musicali come il rap e l’hip-hop.

Nell’estate del 2014 la fortuna arriva grazie all’incontro Giulio Nenna, musicista e produttore musicale: da allora infatti i due hanno iniziato a collaborare.

Nel medesimo anno Irama partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani, portando il brano “Cosa Resterà”. Il brano viene selezionato e il cantante diventa uno degli 8 artisti della categoria Nuove Proposte del 66° Festival di Sanremo.

Dopo Sanremo esce il suo primo album “Irama” contenente i brani “Cosa Resterà” e “Tornerai da me”: quest’ultimo ha ricevuto una certificazione oro che l’ha portato a vincere il Coca Cola Summer Festival – il gusto dell’estate, categoria giovani.

L’anno d’oro di Irama è stato il 2017, dove i numeri sui social aumentano notevolmente ed esce il brano “Mi drogherò” che venne presentato per la prima volta al Wind Summer Festival, in Piazza del Popolo.

Plume

Alla fine del 2017 Irama ha deciso di partecipare alla 17esima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Nel programma porta vari brani come “Un giorno in più”, “Che ne sai”, “Che vuoi che sia”, “Un respiro” e “Nera”, i quali sono contenuti nell’EP “Plume”, uscito nel 2018.

Il disco ha avuto un enorme successo: dopo nemmeno tre settimane dall’uscita ha ricevuto il Disco d’oro.

L’11 giugno 2018 Irama vince la 17esima edizione di Amici.

I successi

Plume ed i suoi brani sono diventati molto popolari. La canzone “Nera”, ad oggi conta 90 milioni di views e nel 2018 è la canzone più stremmata ed è certificata triplo platino. Anche l’album Plume riesce a riscuotere molto successo ottenendo il certificato doppio platino e rimanendo primo in classifica per 11 settimane consecutive, un vero e proprio record nel mondo della musica italiana.

Nel 2018 Irama è il secondo artista italiano ad aver venduto più dischi.

Il 19 ottobre 2018 esce GIOVANI, il suo terzo album. All’interno è presente il brano Bella e rovinata, il quale ha vinto il disco d’oro alla fine del 2018.

Sanremo e Amici

Il 20 dicembre 2018, durante Sanremo Giovani, viene annunciata da parte di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi la sua partecipazione alla kermesse.

Nel 2019 l’ormai affermato artista Irama partecipa alla 69° edizione del Festival di Sanremo presentando la canzone “La ragazza con il cuore di latta”.

Durante la quarta serata, giornata dedicata ai duetti, si esibisce in coppia con Noemi.

Il 17 dicembre 2020, durante la finale di AmaSanremo, viene ufficializzata la sua partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo 2021 dove porterà il brano “La genesi del tuo cuore”.

A maggio 2020, l’artista prende parte allo speciale di Amici per la raccolta fondi per la protezione civile in merito all’emergenza da Covid-19.

Arrogante

Nel 2019 viene presentata la canzone Arrogante, contenuta all’interno dell’EP Crepe. La canzone mescola al suo interno un beat latino fatto di bachata e reggaeton.

Il significato del brano viene dato dallo stessa artista e la definisce così: “L’arroganza può essere una maschera che indossiamo per nascondere la nostra sensibilità, la vita ci indurisce ma il cuore continua a farsi sentire. Arrogante è un brano leggero, provocatorio che vuole solo ricordare che ciò che sembra non sempre è, e che tante volte la spiensieratezza che si può raggiungere ballando sotto il sole ci riporta ad essere umani, a ritrovare noi stessi”.

L’ultimo successo

Irama continua a sfornare innumerevoli successi e l’ultimo lo si vede quando il 28 agosto è uscito il singolo “Crepe”, prima traccia dell’omonimo EP che contiene solamente sette tracce, ma questi pochi brani riescono a racchiudere la sua versatilità e la voglia di sperimentare.

“Crepe” parla di un amore finito e dell’amarezza nel vedere la propria amata con un’altra persona. Quando è stata annunciata l’uscita dell’EP, il cantante ha affermato “Sono nato con delle crepe e nessuno sarà in grado di chiuderle”.

Nella copertina dell’EP si vede il primo piano del ragazzo che viene ricomposto, come se in precedenza fosse stato rotto.

Vita privata: Giulia De Lellis e Victoria

In passato Irama ha avuto una storia d’amore con Giulia De Lellis, ma è terminata dopo pochi mesi nel 2019.

La rottura era stata ufficializzata dal cantante stesso che su Instagram, nelle stories, aveva scritto: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo“. Ora il cantante è fidanzato con la modella e influencer greca Victoria Stella Doritou.

