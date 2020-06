Amici Speciali è giunto al termine, l’ultima puntata andata in onda venerdì 5 giugno ha visto incoronato vincitore Irama, che si è conteso il titolo insieme a Michele Bravi. Irama ha commosso il pubblico con un intenso monologo dedicato a George Floyd il papà afroamericano ucciso da un agente della polizia durante un semplice controllo.

Durante la puntata c’è stato un intervento da parte di J-Ax e Sabrina Ferilli per sensibilizzare sul tema degli operatori dello spettacolo.

Il cantate, già vincitore di Amici, si è aggiudicato il premio per l’edizione organizzata da Maria De Filippi per raccogliere fondi per l’emergenza Covid-19.

Amici Speciali ha raccolto, in sole 4 puntate,” Quello che si può acquistare con 400mila euro oltre a tutti i proventi dati dal televoto” ha detto Maria De Filippi.

L’iniziativa è stata molto apprezzata, anche il Presidente del Consiglio Conte ha voluto ringraziare tutti, da Maria De Filippi a tutti i ragazzi partecipanti, per la solidarietà.

Irama vincitore di Amici Speciali

A vincere il contest è stato Irama, in finale insieme a Michele Bravi, con il quale ha voluto idealmente dividere il premio.

Ad emozionare il pubblico e i presenti in studio non è stata solo la vittoria del cantante, bensì il suo toccante monologo dedicato a George Floyd.

Il monologo di Irama

Il momento più bello, che ha visto protagonista il cantante, non è stata la vittoria bensì un monologo scritto ed interpretato da lui e dedicato a George Floyd intitolato Non respiro. Con il lutto al braccio, seduto su una sedia nel buio dello studio a luci spente, Irama ha cominciato il suo discorso in crescendo.

“Non riesco a respirare, non me ne sono mai accorto. È assurdo respirare, ci pensi mai?” ha esordito così, per poi parlare di come il respiro sia così automatico da non rendersene conto. “Che figata il respiro! (…) Io sono un cantante, io il respiro lo rubo (…) Lo sai perché respiri? Cosa respiri a fare? Perché qualcuno ti ha dato la possibilità di respirare togliendola il respiro a qualcun altro? (…)”

L'umanità, il talento.

