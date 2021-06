L’Isola dei Famosi 2021 si è conclusa ormai da quasi due settimane, ma i suoi protagonisti continuano a dare grandi soddisfazioni agli amanti del gossip. Una delle ultime news riguardanti Vera Gemma la vedeva coinvolta in un battibecco a distanza con Cecilia Rodriguez. Quest’ultima infatti l’aveva definita non troppo elegantemente “brutta”, scatenando la sua reazione infastidita. Ora però la bionda attrice fa chiarezza sul loro rapporto e rivela di aver fatto pace con la fidanzata di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e quella frase infelice su Vera Gemma

Come molti probabilmente ricorderanno, a pochi giorni dalla finale de L’Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez si era lasciata scappare una frase decisamente poco elegante nei confronti di Vera Gemma.

Parlando della naufraga e della possibile gelosia provata nel saperla al fianco del suo fidanzato Ignazio Moser nel reality infatti, la modella argentina aveva espresso un commento che aveva fatto poi molto discutere. “Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte…– aveva dichiarato – no, non volevo dire brutte!”. Cercando poi di rimediare, la Rodriguez aveva aggiunto: “Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”. Nonostante l’immediata correzione, le parole che la modella aveva pronunciato negli studi dell’Isola erano poi giunte molto rapidamente alle orecchie della diretta interessata, che aveva risposto per le rime.

Vera Gemma sulle parole di Cecilia Rodriguez: “Ha avuto una caduta di stile”

“L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta” aveva osservato Vera, ospite a Il punto Z di Tommaso Zorzi. “Per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca**o ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva” aveva poi aggiunto sicura, definendola “poco elegante”.

“Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai” aveva poi concluso, invitando Cecilia a prendere spunto da Belen.

Vera Gemma e il faccia a faccia con Cecilia Rodriguez: “È sbiancata”

Dopo la risposta di Vera Gemma, Cecilia Rodriguez non si era più espressa sulla questione evitando così di continuare ad alimentare l’interesse del pubblico sul loro botta e risposta in differita. A quanto pare però la modella argentina ha preferito non replicare pubblicamente, per parlare invece direttamente con l’ex naufraga.

Recentemente, Vera ha rivelato al settimanale Mio di aver incontrato la fidanzata di Ignazio Moser di persona. “Ero davanti agli studi dell’Isola, lei è scesa dalla macchina e le ho detto ‘Ti aspettavo, tesoro!’” ha raccontato l’attrice, riportando al magazine il loro faccia a faccia. “Cecilia è sbiancata” ha poi aggiunto, descrivendo la reazione della giovane modella una volta scesa dall’automobile.

Pace fatta fra Vera Gemma e Cecilia Rodriguez

Dopo un iniziale imbarazzo pare che Cecilia Rodriguez abbia poi deciso di approfittare del loro incontro inaspettato, per risolvere la questione rimasta in sospeso.

“Mi ha chiesto scusa e l’ho perdonata” ha ammesso sincera la Gemma, riportando quanto avvenuto. “Si è resa conto di aver avuto un’uscita molto infelice” ha poi continuato, riferendo quelle che sarebbero state le considerazioni di Cecilia. Quest’ultima avrebbe infatti cercato di giustificare le sue parole, ammettendo di aver sbagliato a definirla “brutta”: “Mi ha detto che dal vivo sono bellissima, mentre sull’isola non sembravo molto carina”.

