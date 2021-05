Vera Gemma e Cecilia Rodriguez sono protagoniste di uno scontro a distanza che sta avendo luogo in questi giorni. La prima a stoccare un colpo contro l’ex naufraga è stata la sorella di Belen, che senza mezzi termini ha definito Vera “brutta”. Quest’ultima ha deciso a sua volta di replicare pubblicamente, condannando il suo atteggiamento come “poco elegante”.

Cecilia Rodriguez contro Vera Gemma: quella frase di troppo

Ignazio Moser è uno degli ultimi arrivati all’Isola dei Famosi, ma il suo ingresso è stato a lungo oggetti di discussione. Fino a qualche settimana fa infatti, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez sembrava essere decisamente sfavorevole alla possibilità che Moser partecipasse al reality di Canale 5, ma a quanto pare le cose sono poi cambiate.

Cecilia ha perfino accettato di presentarsi negli studi del reality, per sostenere a distanza il suo Ignazio, ma a quanto pare è finita con lo screditare pesantemente un’altra concorrente dell’Isola.

Rispondendo a chi le domandava se fosse gelosa di Vera Gemma, la Rodriguez aveva risposto senza mezzi termini. “Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte…– aveva dichiarato- No, non volevo dire brutte!”. Cercando di correggersi poi, Cecilia aveva fornito ulteriori spiegazioni: “Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”.

Pur cercando di salvare la situazione però, ormai Cecilia aveva acceso la polemica e Gemma non ha atteso troppo per risponderle.

Vera Gemma risponde all’uscita di Cecilia Rodriguez

Ospite a Il punto Z di Tommaso Zorzi, Vera Gemma ha raccontato di sé, delle sue passioni e della sua storia d’amore, ma non solo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi infatti ha voluto approfittare della sua intervista per rispondere alle parole di Cecilia Rodriguez. Vera ha spiegato di credere che le sue parole siano state poco eleganti, ancor più perché hanno toccato il suo aspetto fisico.

“L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta” ha ammesso con sincerità. “Per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca**o ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva” ha aggiunto.

Il consiglio di Vera Gemma per Cecilia Rodriguez

Riflettendo sulle parole di Cecilia Rodriguez, Vera Gemma ha inoltre condannato il suo atteggiamento. “Non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante– ha spiegato- a me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle”.

La showgirl ha poi tirato in ballo anche Belen Rodriguez, suggerendo a Cecilia di prendere esempio proprio da lei. “Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai” ha osservato sicura Vera.