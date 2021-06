Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 16 anni di matrimonio con una romantica cena su una terrazza nel cuore di Roma. Insieme a loro i figli Chanel, Cristian e Isabel, con cui condividono questa speciale ricorrenza in un’atmosfera magica. La coppia mostra su Instagram alcuni momenti della serata e Totti mette in mostra il suo lato romantico con una dedica per la moglie.

Francesco Totti e Ilary Blasi: “16 anni di noi”

Francesco Totti e Ilary Blasi celebrano il loro anniversario su una terrazza al centro di Roma, ospiti di Vio’s Cooking, a Palazzo Orsini Taverna, davanti Castel Sant’Angelo.

Una location esclusiva dove la coppia, insieme ai 3 figli, si riunisce per una cena speciale, per festeggiare 16 anni insieme.

L’ex capitano della Roma ha pubblicato su Instagram un post per condividere questo momento con i suoi fan: “16 anni di noi“, scrive corredando con cuoricini. Nella foto Ilary Blasi e Totti hanno un romantico tramonto di sfondo, e si guardano celebrando questo traguardo.

Il post su Instagram di Francesco Totti

La foto insieme ai figli Chanel, Cristian e Isabel

A condividere questo momento i 3 figli della coppia, una delle più solide e innamorate dello showbiz. Cristian, 15 anni, Chanel, 14 anni, e Isabel, 5 anni, compaiono in una foto di famiglia scattata durante la cena.

La Storia su Instagram di Ilary Blasi

Proprio la famiglia e il rispetto reciproco sono le armi vincenti della coppia, come ha raccontato lo stesso Totti in un’intervista a Sette: “Ilary oltre a essere mia moglie e la mamma dei miei figli, è una donna straordinaria: una ragazza semplice, di buona famiglia, con valori, rispetto degli altri. Una persona che in qualsiasi momento è sempre presente, mi ha fatto crescere in tutto e per tutto“.

L’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti

La conduttrice e il calciatore sono legati dagli inizi del 2000, mentre nel 2005 è arrivato il matrimonio.

Un amore segnato da complicità e gesti romantici, come l’indimenticabile dedica durante il derby del 2002, appena dopo il gol segnato dal capitano della Roma, che si è alzato la maglietta su cui era scritto “Sei unica“.

Insieme, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno superato anche la fine della carriera del calciatore, un momento commovente che ha coinvolto tutta la Capitale. Nel momento dell’addio e della celebrazione di una carriera d’oro allo Stadio Olimpico nel 2017, Totti e Ilary erano come sempre da 20 anni fianco a fianco, insieme ai figli, condividendo un altro passo fondamentale delle loro vite.

