Per l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip è in atto una nuova sfida: Ilary Blasi in questi giorni riveste il ruolo di timoniera per Eurogames. Raggiunta dal settimanale Oggi, la showgirl ed ex letterina ha rilasciato una lunga intervista.

La Blasi non ha parlato solo della carriera e dei suoi sogni, ma anche della sua ormai storica relazione con Francesco Totti. Una coppia indissolubile che però ne ha superate tante, ma che nel momento peggiore in cui rischiava di essere schiacciata dal gossip ha saputo tutelarsi e proteggersi.

Un amore a prova di gossip

Nel corso dell’intervista rilasciata ad Oggi, Ilary riconosce che la loro storia d’amore è nata sotto la stella del più vecchio cliché del gossip: la letterina-velina con il calciatore del momento.

Eppure, al di là del luogo comune Totti e la sua Blasi si sono trovati, riconosciuti l’uno nell’altra e hanno cementato un amore a prova di bomba gossip. “La vita privata è stata impegnativa: eravamo giovani e ogni Velina e ogni Letterina si metteva col calciatore. Era un binomio scontato, erano storie che poi magari duravano poco. Anche la nostra sembrava destinata a finire” spiega la conduttrice.

Poi prosegue: “Per questo motivo venivano additate spesso terze persone fra noi.

Se non fossimo stati saldi, saremmo impazziti…evidentemente era più forte il nostro mondo ‘interno’, visto che siamo ancora qui…“. Se non avessero tenuto duro e lavorato sul loro progetto di famiglia, Ilary lo sa, sarebbe naufragato tutto miseramente. “È subentrata la protezione verso ciò in cui credevamo, spontaneamente, inconsciamente. Abbiamo sempre avuto una vita normale con i nostri amici, la nostra famiglia. Francesco, pur essendo ‘il Capitano’, provava a vivere la sua normalità. Ed è stata la protezione reciproca che ci ha salvati“.

Sognando il cinema

Se l’amore è una certezza nella vita della Blasi, la carriera non è da meno.

Negli ultimi anni è cresciuta molto dimostrando di poter stare alla guida di un programma importante come il Grande Fratello Vip. In questo momento è impegnata con Eurogames, ma intanto volge lo sguardo verso nuovi banchi di prova.

“Da un po’ il cinema mi incuriosisce, prima non ci pensavo proprio. Ma non mi chiama nessuno!“. Un’ambizione che nasce dalla voglia di nuovi sfide e soprattutto da quell’istinto di credere sempre nei propri sogni. “Mi piace spingermi sempre oltre e avere nuove mete perché ho fame, non mi sento arrivata. Mi sento a metà percorso“.