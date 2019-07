Chi lancia una vera bomba che riguarda Ilary Blasi e Francesco Totti: la coppia avrebbe deciso di aprire le porte di casa alle telecamere per girare una sitcom di cui ci sarebbero già due episodi pilota. A far da protagonista pare non sia solo la famiglia Totti-Blasi ma anche degli ospiti che cambieranno di puntata in puntata. Tra le gag che pare troveranno spazio nella sitcom pare ci sia anche quella tra il prete e l’ex capitano della Roma che ha avuto luogo durante il matrimonio della sorella di Ilary Blasi, Silvia.

La sit com Casa Totti

Il nome della sitcom che vedrà protagonista la famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe già stato scelto, stando a quanto dichiarato su Instagram dal giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia. La sitcom pare che si chiamerà Casa Totti, un nome che trasmette subito un’idea di familiarità, un po’ come varcare la porta d’ingresso effettivamente della casa dell’ex capitano della Roma e della showgirl e osservare dinamiche familiari rivisitate in chiave comica.

Questo sarebbe il motivo per cui nell’ultimo periodo i due coniugi avrebbero iniziato a pubblicare sui social foto in cui mostrano la propria vita privata, finora sempre tenuta gelosamente distante dai riflettori. Sembra che siano già state girate le prime due puntate pilota con due protagonisti d’eccezione.





Gli ospiti dei due episodi pilota

Sembra che siano già stati ospiti dei due episodi pilota della sitcom sulla famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Teo Mammuccari ed Emma Marrone. Si attende di sapere se il prodotto verrà scelto da Mediaset e l’eventuale data di messa in onda.

La cantante sembra che sia molto amata anche dai figli della coppia, mentre Teo Mammucari è stato collega di Ilary Blasi ai tempi de Le Iene. Casa Totti, essendo classificata come sitcom da Chi il genere dovrebbe avere una sola ambientazione, in questo caso la casa di Ilary Blasi e Francesco Totti, sempre che non si conceda strappi alla regola. Dovrebbe essere caratterizzata come una commedia, taglio che d’altronde è perfettamente coerente con la simpatia dei due personaggi principali, l’ex calciatore e sua moglie, ma dovrebbero trovarvi spazio anche momenti di riflessione.