Silvia Fortini è la seconda moglie di Roberto Mancini, ct della Nazionale di calcio dal 2018 ora impegnato con l’Italia agli Europei. La loro storia d’amore è stata in parte raccontata dalle cronache rosa, nata dopo la fine del primo matrimonio dell’allenatore degli azzurri con la prima moglie Federica Morelli, avvenuta nel 2015, dopo circa 25 anni di unione.

Silvia Fortini, la carriera in uno studio legale e la storia d’amore con Roberto Mancini

Silvia Fortini sembrerebbe avere un carattere molto riservato. Su di lei non sono molte le notizie trapelate. Nonostante la relazione con un uomo famoso come Roberto Mancini, sembra non aver concesso troppe informazioni a favore di pubblico.

Secondo quanto emerso sul suo conto, la sua vita si concentrerebbe prevalentemente su famiglia e lavoro, tanto da non dedicare troppo tempo ai social. Il suo profilo Instagram è privato, e l’unica nota evidente è che la sua sezione “follower” conta esclusivamente il “Mancio”.

È inoltre emerso che ha 42 anni, 14 in meno del marito (classe 1964), che è un avvocato civilista e lavora in un importante studio legale a Roma. Un posto strutturato per assistere banche, istituzioni finanziarie, imprese di costruzioni, società commerciali e di servizi.

I due sarebbero stati paparazzati insieme, per la prima volta, nel 2016, in occasione di una vacanza a Saint-Tropez, come riporta il settimanale Oggi. Nel 2018, anno che ha visto Mancini tornare alla guida degli azzurri dopo l’esperienza allo Zenit in Russia, si è poi tenuto il matrimonio, celebrato rigorosamente lontano dai riflettori.



Roberto Mancini, il primo matrimonio con Federica Morelli

Prima del secondo matrimonio con Silvia Fortini, Roberto Mancini è stato sposato per circa 25 anni con Federica Morelli. Dall’unione tra l’allenatore e la prima moglie sono nati 3 figli: Filippo, Andrea e Camilla.

Dopo un periodo di crisi coniugale sarebbe arrivata la definitiva rottura.

Allora tecnico dell’Inter, nel 2015 il ct si sarebbe separato da Federica Morelli e, riporta Adnkronos, ne avrebbe dato lui stesso l’annuncio con un comunicato: “Roberto Mancini comunica l’interruzione del rapporto coniugale con la moglie Federica Morelli. Nel 2009 il matrimonio ha vissuto un trauma che li ha allontanati, tanto che la coppia negli ultimi due anni ha, di fatto, vissuto separata. Dopo un lungo periodo di riflessione, Roberto Mancini ha deciso di avviare le pratiche per la separazione e il divorzio“.