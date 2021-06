Lunedì 21 giugno 2021 la prima serata di Italia1 propone un interessate film del ciclo epico con un interessante mix di avventura ed azione. La furia dei titani va in onda a partire dalle 21:20 e le sue vicende partono dalla fine della pellicola precedente dal titolo Scontro tra titani. Il cast, le curiosità e la trama del film con Liam Neeson e Sam Worthington.

La furia dei titani: il cast e le curiosità del film in onda lunedì 21 giugno 2021 alle ore 21:20 su Italia1

La furia dei titani (dal tiolo in lingua originale di Wrath of the Titans) è un film del 2012 diretto da Jonathan Liebesman, ed è da considerarsi a tutti gli effetti il sequel di Scontro tra titani distribuito nel 2010.

Il regista sudafricano questa volta si cimenta con alterne vicende in una pellicola epica dopo aver iniziato la carriera nel mondo dell’horror riscontrando un buon impatto anche sulla critica con il film Non aprite quella porta – L’inizio.

Gli interpreti di questo film sono attori di spicco che abbiamo già visto nel primo capitolo. Perseo, che continua ad essere il protagonista della storia, è interpretato ancora una volta da Sam Worthington. L’attore deve la sua grande fama per aver interpretato il protagonista del secondo film con più incassi nella storia del cinema mondiale Avatar di James Cameron.

A recitare la parte di Ade vi è di nuovo Ralph Fiennes, noto a tutti per aver partecipato alla saga di Harry Potter come Lord Voldemort. Ritroviamo ancora Liam Neeson, protagonista della saga di Taken – Io vi troverò , che interpreta per la seconda volta la parte di Zeus padre di Perseo.

La furia dei titani: la trama della pellicola

Le vicende narrate in questo film continuano da qualche anno dopo quelle del primo capitolo della saga, con Perseo ormai felice con la sua famiglia sulla terra dopo aver dimostrato agli uomini che si può anche vivere una vita mortale e senza gli dei ma risultando comunque determinanti per le sorti del mondo intero.

Così gli uomini sanno pian piano facendo a meno degli dei che senza le loro preghiere stanno perdendo le forze. Di questo contesto cerca di approfittarne Ade, fratello di Zeus rilegato nelle profondità della Terra, ormai rinvigorito nella forza e pronto ad attuare il suo piano per diventare il re dell’Olimpo. Per riuscirci cercherà di sfruttare i poteri millenari di Crono e dei suoi demoni.

Perseo si troverà così a scendere di nuovo in campo in aiuto sia degli uomini che degli dei.