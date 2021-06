Non si fermano le vicende di Un posto al sole, un’altra settimana in compagnia delle puntate della soap andranno in onda a partire da lunedì 21 giugno 2021, come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino al venerdì della stessa settimana. I fan continueranno ad vivere il preserale della rete Rai insieme alla soap italiana ambientata a Napoli che è arrivata ormai alla sua 24esima stagione consecutiva.

Un posto al sole: le anticipazioni della trama delle prossime puntate

Protagonista delle prossime puntate di Un posto al sole continuerà ad essere il futuro dei cantieri con il personaggio di Roberto che dovrà prendere una decisione tra Lara e Marina.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 21 giugno

Roberto deve prendere una decisione definitiva tra Lara e Marina. Sarà la stessa Lara a mettere di fronte ad una scelta l’uomo che vorrebbe comunque trattenere Marina a Napoli. Clara e Patrizio si godono il loro avvicinamento mentre invece quello tra Speranza e Samuel potrebbe subire uno stop con il ritorno di Vittorio.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 22 giugno

Alberto ha intenzione di mettersi in mezzo tra Clara e Patrizio ma la donna sembra essere convinta a dare una svolta con quest’ultimo.

Roberto decide che la cosa più giusta per lui sia riprovarci con Marina e con questo intento allontana Lara. Ciononostante Marina sembra comunque decisa ad abbandonare Napoli, lasciando in un momento di sconforto l’uomo. La presenza di Vittorio complica la tranquillità di Speranza e Samuel.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 23 giugno

Alberto continua a vivere il suo momento no dopo aver perso la casa ed il lavoro mentre Clara e Patrizio decidono di viversi il loro amore lontano da occhi indiscreti. Renato e Raffaele portano avanti la loro battaglia nei condomini iniziando a seccare gli abitanti sempre più stanchi di questa faida.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 24 giugno

Giancarlo mette in crisi Silvia chiedendole di uscire, con la donna che non sa se accettare o meno. Raffaele e Renato saranno sorpresi da un evento inaspettato. Mentre Vittorio avrà problemi lavorativi ci penserà Michele a dargli un aiuto. Filippo farà preoccupare tutti a causa di un suo malore.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 25 giugno

Le condizioni di Filippo saranno al centro della puntata con Serena che sarà molto toccata e cercherà di aiutare Filippo in una decisione importante da prendere.

Jimmy e Bianca cercheranno di mettere fine alle discussioni tra Renato e Filippo, mediando per una soluzione definitiva.