Amedeo Goria, il giornalista sportivo torinese, e la modella e attrice moldava Vera Miales sono una coppia molto affiatata. Nonostante la differenza d’età, lui 67 e lei 36, Amedeo Goria e Vera Miales sembrano molto innamorati. In una recente intervista fatta al giornalista sportivo, sembra proprio che Vera Miales sia addirittura pronta per un figlio con Amedeo Goria.

Amedeo Goria e Vera Miales: chi è la nuova fidanzata del giornalista sportivo

Amedeo Goria e Vera Miales iniziano a frequentarsi all’inizio del 2021. Vera Miales nasce nel 1984, in Moldavia. Il suo sogno è sempre stato quello di fare la modella.

Per questo motivo, Vera Miales decide di trasferirsi in Italia dove inizia lavorare per alcune agenzie di moda. Sempre nel Bel Paese, Vera Miales ha preso parte a diverse apparizioni televisive, rendendosi protagonista, in veste di attrice, di alcuni dei famosi scherzi architettati da Le Iene. Della sua vita privata non si sa molto, se non quello che condivide Vera Miales stessa sul suo profilo Instagram.

Amedeo Goria e Vera Miales, l’inizio turbolento della loro storia

Quella tra Amedeo Goria e Vera Miales è una storia iniziata tra molti dubbi circa la sincerità delle persone coinvolte.

All’inizio della frequentazione, Amedeo Goria e Vera Miales sono stati fotografati all’uscita del palazzo dove abita la modella moldava. Questa paparazzata ha fatto insospettire Goria che ha iniziato a pensare che Vera Miales avesse avvertito i fotografi e che, quindi, stesse con lui solo per un motivo di immagine. A Pomeriggio 5, Vera Miales ha chiarito la sua posizione una volta per tutte, dicendo “Io non sto recitando un copione, sennò farei l’attrice a Hollywood. Io non sto recitando con Amedeo, e lui lo sa benissimo”.

Amedeo Goria e Vera Miales: la modella è pronta per un figlio

Dopo diversi mesi di frequentazione, al settimanale Nuovo, Amedeo Goria ha rilasciato un’intervista toccando anche l’argomento della sua relazione con Vera Miales.

Il giornalista ha raccontato anche che Vera Milaes sarebbe pronta per avere un figlio con lui. “Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me”. Nonostante la relazione tra Amedeo Goria e Vera Miales vada a gonfie mele, il giornalista sportivo ci tiene a precisare “se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”.