È tempo di esami di maturità anche in casa dei vip nostrani. Ieri, Carlos Maria Corona ha concluso il suo ciclo di studi superiori con la prova orale e i genitori hanno condiviso con orgoglio le immagini del momento speciale. Nina Moric l’ha atteso all’uscita di scuola, celebrando con lui il traguardo raggiunto. Fabrizio Corona invece si è unito ai festeggiamenti dalla casa in cui sta scontando gli arresti domiciliari.

Carlos Maria Corona e l’esame di maturità: sobria eleganza per l’occasione speciale

Ieri pomeriggio, Carlos Maria Corona ha conseguito la prova più temuta dagli studenti delle scuole superiori in Italia: l’esame di maturità.

Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha sostenuto l’esame orale di fronte alla commissione del suo liceo, il Gonzaga di Milano e si è fatto immortalare felice all’uscita dell’istituto. Carlos ha pubblicato poi lo scatto fra le stories e i post del suo profilo Instagram da 206 mila follower, ottenendo i complimenti di amici e fan. Nell’immagine appare vestito con abiti molto eleganti: una camicia bianca, un pantalone nero e delle scarpe scure. A completare il look una cintura griffata. “Ringrazio di cuore i miei professori e tutti coloro che mi hanno seguito e aiutato” ha commentato Corona Junior, annunciando la conclusione del suo percorso liceale.

Carlos Maria Corona sorride dopo l’esame di maturità e ringrazia i professore

Fonte: Instagram

Carlos Maria Corona con Nina Moric: l’orgoglio della mamma

Ad attendere Carlos Maria all’uscita dell’istituto c’era Nina Moric, che con grande orgoglio ha pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram. La modella ha ripreso il figlio in un breve video, in cui gli domanda le sue sensazioni sull’esame appena svolto. “Com’è andata? 10 e lode?– ha iniziato- signore e signori vi presento Carlos Maria Corona, il ragazzo che oggi ha passato la maturità.

10 e lode, grandeee!”. Qualche minuto più tardi, Nina ha condiviso una fotografia scattata molto probabilmente in prossimità della scuola in cui appare abbracciata a Carlos.

“Lasciate che gli altri si vantino per quante pagine hanno scritto, io preferisco lasciarti vantare per quelle che hai letto”, la dedica speciale della Moric per il figlio. “Ti amo mio campione” la dolce conclusione del messaggio.

La dedica di Nina Moric al figlio Carlos Maria Corona

Fonte: Instagram

L’augurio di Nina Moric al figlio Carlos Maria Corona

Al termine dell’intensa giornata di ieri, Nina Moric ha pubblicato fra le sue stories alcuni brevi video in compagnia del figlio, per ringraziare i fan degli auguri.

“Questo campione adesso è stanco” ha rivelato la modella mostrando il figlio coricato al suo fianco. “Adesso comincia un nuovo ciclo della sua vita– ha aggiunto- io gli auguro che lui scelga per se stesso sempre”. “Qualsiasi cosa lui sceglierà per il suo futuro, avrà sempre il mio appoggio, perché io sono la sua fan numero uno” ha concluso dolcemente da mamma orgogliosa del suo Carlos.

Fabrizio Corona festeggia con Carlos Maria: “Si supera tutto solo uniti”

La stessa immagine che Carlos ha pubblicato sul suo profilo Instagram, per celebrare l’uscita definitiva dal liceo è stata condivisa anche dal padre Fabrizio Corona.

“Orgogliosi di te. Si supera tutto solo uniti” ha commentato felice per il traguardo raggiunto dal figlio. “Love U Carlosmaria” ha poi aggiunto, taggando anche Nina Moric, per unirsi virtualmente a lei nei festeggiamenti per il figlio. Fabrizio ha poi pubblicato anche la fotografia che ritrae la sua ex moglie in compagnia di Carlos all’uscita di scuola, commentando con un cuore rosso lo scatto.

In giornata, Carlos Maria sembrerebbe aver raggiunto il padre a casa sua, come mostra il breve video pubblicato dallo stesso ex manager.

“La maturità?” ha domandato al figlio fra le sue stories. “E penso un buon voto, 70/80 non lo so” ha risposto Carlos con tono sereno.

Anche Carlos ha voluto immortalare in uno scatto un attimo delle ore trascorse insieme al padre. Sulle sue stories Instagram è infatti apparso un selfie in cui lui e Fabrizio appaiono davvero molto simili, complice anche l’acconciatura: un taglio rasato per entrambi.