Grande festa in casa in casa Corona, il “piccolo” Carlos Maria ha festeggiato i suoi 18 anni alla presenza di papà Fabrizio e mamma Nina Moric.

Nato l’8 agosto 2002, Carlos Maria Corona è l’unico figlio della top model croata e dell’ex re dei paparazzi. Se nel corso degli anni successivi alla separazione, i rapporti sono stati molto tesi (Nina Moric ha potuto riavere la custodia di suo figlio solo due anni fa), ora sono una famiglia unita seppur ciascuno con la propria vita. Una scelta nata per amore di Carlos, oggi entrambi i genitori si mostrano super orgogliosi del loro figlio e hanno condiviso sui rispettivi profili social immagini, video e ricordi dell’infanzia di Carlos Maria Corona in occasione del suo compleanno.

I 18 anni di Carlos Maria Corona

Una giornata con i parenti più stretti e una grande festa con gli amici, così Carlos Maria Corona ha festeggiato i suoi 18 anni. Un legame famigliare fortissimo, unito anche nella distanza e nelle difficoltà degli ultimi anni, come mostrano le numerose foto e i video che sono stati condivisi su Instagram da Nina Moric, Fabrizio Corona e lo stesso Carlos.

Carlos così legato al padre Fabrizio da volerlo avere a tutti i costi alla sua festa nonostante l’ex re dei paparazzi fosse ai domiciliari. Come? Con una diretta Instagram su mega schermo proiettata durante il super party.

Il mega party di Carlos Corona

La festa super esclusiva si è tenuta presso il locale La Favola Beach Club di Avigliana, provincia di Torino. Sulla sua presenza alla festa, Fabrizio Corona si era espresso nei giorni precedenti sulla sua presenza spiegando che, siccome non aveva avuto il permesso di lasciare la sua abitazione per partecipare, lo avrebbe fatto a distanza e così è stato.

Le dediche a Carlos

Nel giorno del compleanno sono tante le immagini condivise sui vari profili social, come la foto condivisa dallo stesso festeggiato insieme a mamma e papà di una vecchia cena con amici: “La mia splendida riunita. Il regalo più bello per i miei 18 anni”. La stessa foto è stata ricondivisa da Fabrizio Corona che ha scritto: “Amore, per i tuoi 18 anni solo amore.

Tanto amore per te da noi, anche se sei diventato grande rimani il nostro cucciolo”.

Il video postato da Nina Moric

In occasione del compleanno del figlio, Nina Moric ha voluto condividere un video della sua infanzia, di un compleanno passato.

Approfondisci:

Nina Moric racconta il suo incubo: “La mia vita è stata annientata”

Fabrizio Corona e il figlio Carlos insieme per gli auguri a Nina Moric: il video

Fabrizio Corona, niente carcere: la decisione della Cassazione