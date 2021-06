Martedì 22 giugno 2021 il canale di Rai 2 continua a proporre una prima tv assoluta piena di pathos ed avventura che ha già stupito i suoi telespettatori settimana scorsa. I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morte torna in onda alle ore 21:20 in compagnia della giovane detective Miss Peregrine Fisher alle prese con caso nuovo di zecca da risolvere. Le anticipazioni del secondo appuntamento con Miss Fisher su Rai2.

I casi della giovane Miss Fisher: una nuova giovane detective nipote d’arte

Martedì 22 giugno 2021 Rai2 continua a trasmettere per la prima volta assoluta in Italia I casi della giovane Miss Fisher con Geraldine Hakewill nei panni della giovane investigatrice australiana degli anni ’60.

L’inizio sarà come sempre a partire dalle ore 21:20 su Rai2 quando andrà in onda il secondo episodio della serie di telefilm, considerata uno spin-off della serie australiana Miss Fisher – Delitti e Misteri. Si continua quindi con la messa in onda della prima stagione che vedrà per gli spettatori italiani ben 4 episodi tutti sulla seconda rete della tv pubblica.

La nuova collana di telefilm segue le vicende di Peregrine Fisher, la nipote della più nota Phryne Fisher. Quest’ultimo personaggio è nato dalla penna della scrittrice australiana Kerry Greenwood che ha ottenuto un grande successo grazie ai libri dedicate alle sue avventure e che ora passano il testimone alla nipote che ne segue le orme.

I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morta: le anticipazioni della trama del secondo episodio

Dopo che Miss Peregrine Fisher scopre la misteriosa eredità zia Phryne decide di seguirne le orme ed entra a far parte del Club delle Avventuriere, un insieme di agguerrite femministe che lottano per i loro diritti. Questa volta si troverà di fronte a un intricato caso da risolvere quando durante uno spettacolo televisivo in diretta due ragazzi muoiono misteriosamente senza che nessuno abbia lasciato delle tracce.

Miss Fisher cerca subito di rendersi utile e si mette ad investigare ed a decifrare i pochi indizi sulla scena del crimine. Tutto sembrerà portare la giovane dritta da un suo ex fidanzato. Le indagini prenderanno una strana piega riportando a galla tanti segreti e vecchi rancori.