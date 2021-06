Gli addetti ai lavori e gli spettatori aspettavano da tempo l’ufficialità dei palinsesti Rai e finalmente la rete di Viale Mazzini ha reso noto le sue scelte. Tra tante conferme e alcune importanti novità la televisione pubblica ha svelato i suoi palinsesti per l’autunno e l’inverno 2021-2022. Ecco cosa vedremo a partire da settembre.

Il palinsesto di Rai1: la prima serata

Dopo le tante voci che si sono rincorse nel tempo, oggi martedì 22 giugno 2021 la Rai ha finalmente ufficializzato i programmi che faranno compagnia agli spettatori a partire da settembre 2021 e che gli accompagneranno fino all’inverno del 2022.

Tutto confermato per il programma di Alessandro Cattelan, che sbarca in Rai con uno prime time tutto suo, e per i volti noti amatissimi di Amadeus e Conti. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le scelte per la prima serata di Rai1.

Tale e quale Show di Carlo Conti andrà in onda a partire da venerdì 17 settembre 2021;

di andrà in onda a partire da venerdì 17 settembre 2021; Da grande , l’atteso debutto di Alessandro Cattelan , va in onda in due serate il 18 e 25 settembre 2021;

, l’atteso debutto di , va in onda in due serate il 18 e 25 settembre 2021; Arena 60-70-80 è il nuovo programma di Amadeus che andrà in onda in due serate il 2 e 9 ottobre 2021;

è il nuovo programma di che andrà in onda in due serate il 2 e 9 ottobre 2021; Ballando con le Stelle di Milly Carlucci torna in onda a partire dal 16 ottobre 2021;

di torna in onda a partire dal 16 ottobre 2021; The Voice Senior va in onda da venerdì 19 novembre con la conduzione di Antonella Clerici ;

va in onda da venerdì 19 novembre con la conduzione di ; Meraviglie ed Alberto Angelo iniziano il loro viaggio a partire dal 1 gennaio 2022.

Il palinsesto di Rai1: i programmi in onda la mattina

Anche per quel che riguarda la mattina i vertici Rai hanno fatto delle scelte di primo ordine e variegate, che formano una offerta di spessore per i telespettatori. Ecco le scelte:

Uno Mattina torna il 13 settembre 2021;

torna il 13 settembre 2021; Storie italiane condotto da Eleonora Daniele va in onda anch’esso dal 13 settembre 2021;

condotto da va in onda anch’esso dal 13 settembre 2021; È sempre mezzogiorno viene confermato come la sua conduttrice Antonella Clerici e tornerà dal 13 settembre 2021.

Il palinsesto di Rai1: i programmi del pomeriggio

Ecco le scelte effettuate per il pomeriggio del canale:

Oggi è un altro giorno di Serena Bortone a partire dal 13 settembre 2021;

di a partire dal 13 settembre 2021; La vita in diretta condotta da Alberto Matano inizierà a fare compagnia agli spettatori dal 14 settembre 2021.

Il palinsesto di Rai1: la seconda e la terza serata

Ecco invece quali sono le scelte dei vertici Rai per la seconda e terza serata della sua prima rete: