I fan lo stavano aspettando. Alessandro Cattelan, del resto, è uno dei giovani conduttori più amati d’Italia e molti si auguravano presto di vedere un suo programma in prima serata. Ora, il desiderio sembra si stia per avverare, e Alessandro Cattelan dovrebbe andare in onda sulla rete ammiraglia dei canali Rai a partire dall’autunno del 2021.

Da grande, lo show di Alessandro Cattelan: quando andrà in onda su Rai1

Dopo l’addio a X Factor, sofferto soprattutto per i fan, Alessandro Cattelan è pronto a fare il suo ritorno in tv dopo la chiusura dell’esperienza decennale con Sky. Il conduttore piemontese reduce dal successo alla conduzione di X Factor cambia rete e si trasferisce per due serate su Rai1 con uno show intitolato Da grande.

Il programma dovrebbe essere composto da due serate e, stando a quanto rivela TvBlog, andrà in onda in prima visione per due mercoledì del prossimo autunno.

Alessandro Cattelan: chi è

Alessandro Cattelan è un noto conduttore televisivo e radiofonico nato nel 1980 a Tortona, in Piemonte. Muove i suoi primi passi televisivi quando, giovanissimo, su Italia 1 entra a far parte di un programma televisivo per bambini chiamato Ziggie nel quale si fa notare per la sua simpatia nelle avventure con un curioso dinosauro.

Da sempre appassionato e grande conoscitore di musica, entra a far parte della scuderia di MTV nel 2004 e ne fa parte fino al 2008. Il periodo targato MTV gli fa conoscere a fondo l’ambiente musicale giovanile in voga quegli anni a Milano ed in tutta Europa, conducendo alcuni dei maggiori programmi dell’emittente musicale ( tra i quali ricordiamo TRL – Total Request Live, programma che ha segnato un’epoca tra i giovanissimi del tempo).

Dopo una breve parentesi al fianco di Simona Ventura a Quelli che il calcio, la sua carriera si consacra e spicca il volo quando nel 2011 approda in Sky.

Il suo volto si lega a due programmi tanto apprezzati dagli abbonati Sky come il talent show musicale X Factor ed EPCC – E poi c’è Cattelan (late show ispirato a quelli di successo provenienti da oltreoceano).

Dopo il sodalizio con Sky quindi una nuova avventura per il bravo ed energico Alessandro Cattelan che non vediamo l’ora di vederlo cimentare con questo nuovo programma di Rai1.