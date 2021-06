Sabrina Ghio ha annunciato, attraverso alcune Instagram stories, di doversi sottoporre ad una delicata operazione. L’ex ballerina di Amici ha raccontato come sia stata costretta al ricovero in ospedale dopo aver ricevuto risultati negativi da alcuni esami svolti. “Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene!“, scrive ai followers dalla sua camera d’ospedale, in attesa dell’operazione.

Sabrina Ghio ricoverata in ospedale

Sabrina Ghio ha comunicato ai propri followers, attraverso alcune Instagram stories, di doversi sottoporre ad un’operazione. Problemi di salute hanno infatti portato l’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e donne a dover affrontare un delicato intervento.

Ed è proprio dalla camera d’ospedale dove è ricoverata che la ragazza ha deciso di aggiornare i suoi seguaci, sinora ignari di tutto, circa le sue condizioni di salute.

Sabrina Ghio ha sempre mantenuto il silenzio sino a poche ore fa quando, attraverso Instagram, ha annunciato di trovarsi in una camera d’ospedale in attesa dell’operazione. L’ex tronista racconta: “Oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole… Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia.

Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (sono troppo sensibile a queste cose e ho vissuto una brutta esperienza in passato che non mi fa stare serena). Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità… Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me!“.

Sabrina Ghio in ospedale a poche ore dall’operazione

Raggiunta dalla notizia che mai avrebbe voluto ricevere, Sabrina Ghio ha cercato di metabolizzarla per quanto possibile: “Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!

“.

Sino all’atteso giorno dell’operazione, che vede la Ghio in una camera d’ospedale in attesa del suo turno. L’ex tronista non nasconde la sua paura: “Arrivando poi ad oggi. Sì, ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata… Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene!“. In ultimo, la ragazza ha voluto lanciare un messaggio importantissimo: “Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto!

Siate gentili e più buoni“.