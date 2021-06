Si rincorrono le voci di “mercato” televisivo su di uno dei volti giovani ed apprezzati della televisione italiana che nel corso del tempo si è imposto come ballerino prima e come conduttore poi. Stefano De Martino era finito al centro di insistenti voci che lo vedevano vicino ad un cambio di casacca per un passaggio a Mediaset. Ora però le voci lo confermerebbero sui canali di mamma Rai, deciso probabilmente a non cedere il posto che si è conquistato.

Stefano De Martino confermato in Rai?

Nato come ballerino nella scuola per giovani talenti più famosa della televisione italiana, Stefano De Martino con il tempo ha saputo conquistare il pubblico sotto un’altra veste.

Il campano infatti è riuscito anche ad imporsi come conduttore, cogliendo al volo la chance regalatagli da Rai2 con la conduzione di due show della rete: Made in Sud prima e la promozione a Stasera tutto è possibile poi.

Era notizia di qualche tempo fa il forte interessamento da parte di Mediaset per il conduttore che sembrava essere stato ammaliato dalle avance della tv commerciale. Si vociferava, infatti, che la vicinanza ad ambienti Mediaset, consolidata dalla partecipazione come giudice al talent show che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, avesse fatto breccia in lui per un futuro proprio nelle loro fila per la conduzione di un day-time o di un nuovo programma comico.

Nulla di fatto però dato che, come riporta il sito Davidemaggio.it, il conduttore dovrebbe rimanere proprio dove è. L’indiscrezione arriva quindi prima della effettiva pubblicazione dei palinsesti Rai del 2021/2021 che dovrebbero confermare il suo programma Stasera tutto è possibile, lo show che ospita personaggi famosi e lo mette di fronte ad alcune divertenti prove tra le quali la famosissima Stanza inclinata. Non solo: sembra infatti che oltre allo show già consolidato, De Martino possa anche condurre una serata evento dedicata ai 60 anni del secondo canale della tv pubblica.

Stefano De Martino in vacanza

Intanto però una certezza c’è: Stefano De Martino infatti si gode le vacanze a Disneyland París insieme al compagno di viaggio più affidabile che possa trovare: il figlio Santiago. Il conduttore, insomma, abbandona la televisione per darsi al divertimento e al gioco sfrenato insieme al figlio dopo un anno difficile e condivide le foto su Instagram per il divertimento anche dei fan.