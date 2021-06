L’arrivo dei palinsesti Rai ha confermato le voci che giravano ormai dai tempo e vedevano protagonista uno dei volti più noti di mamma Rai, Giancarlo Magalli. Lo storico conduttore de I Fatti Vostri lascia infatti la piazza del programma per tuffarsi in un nuovo programma dal titolo Una parola di troppo. E allora il livello di curiosità si impenna, soprattutto perché il conduttore è abilissimo ad attrarre l’attenzione del suo pubblico.

Magalli e l’addio a I Fatti Vostri

La notizia dell’addio ai Fatti Vostri era nell’aria da tempo e ci aveva pensato lo stesso conduttore Giancarlo Magalli a dire la sua a riguardo.

Ora però c’è anche l’ufficialità che vede per certo il suo abbandono per tuffarsi in una nuova avventura. Il suo abbandono allo storico programma di Rai2 è stato tutt’altro che semplice e lo stesso si era espresso in maniera quasi seccata sulla vicenda, dichiarando che “Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco, –ha chiarito a FqMagazine – io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo“. Le sue parole hanno confermato in sostanza che è stato proprio lui a chiedere al direttore di Rai2 Ludovico Di Meo di essere allontanato dal programma, sottolineando più volte come lui avesse capito di essere arrivato ormai al capolinea.

Una parola di troppo: di cosa si tratta

Chiuse le porte della piazza più nota della televisione però il conduttore ha visto subito spalancarsi quelle di una nuova avventura che lo vedrà impegnato a partire da novembre ogni giorno alle ore 17:10 con Una parola di troppo. Il programma sarà un quiz che culturale che accompagnerà i telespettatori 5 volte a settimana e che giocherà principalmente con l’uso della lingua italiana, attraverso dei giochi ed indovinelli in una gara a premi tutta da gustare.