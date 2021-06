Nina Moric ha festeggiato la maturità del figlio Carlos, avuto insieme all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Quello che sembrava finalmente un riavvicinamento familiare per un evento importante si è trasformato presto nell’ennesimo pretesto di scontro tra l’ex modella e Corona. Nina Moric infatti accusa l’ex marito di aver strumentalizzato il diploma del figlio per vendere delle foto ai paparazzi.

Nina Moric, duro sfogo contro Fabrizio Corona su Instagram

Nina Moric non ha gradito le foto scattate da Chi durante l’incontro con l’ex Fabrizio Corona per la maturità del figlio Carlos. L’ex modella affida a una Storia Instagram uno sfogo contro l’ex agente, accusandolo di aver usato il figlio solo per i suoi interessi.

“Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi“.

Secondo Nina Moric, Corona avrebbe fatto “scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia“.

Carlos “usato” per uscire di prigione

L’ex modella continua il suo sfogo dichiarando che Fabrizio Corona le ha “tolto tutto.

Mio figlio, perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente le conseguenze delle tue azioni. Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente“.

L’accusa a Fabrizio Corona sull’affido di Carlos

Nina Moric continua raccontando di aver dato “molti soldi” all’ex marito “che mi hai chiesto per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo, come tutto ciò che ti circonda“.

L’ex modella dichiara di avere la “scrittura privata con gli avvocati, documento che io ancora conservo ma che non mostrerò a nostro figlio“.

Moric continua dichiarando che “anche i reietti hanno più umanità di te. Sei un nulla e rimarrai tale per l’eternità, ma ricordati che tutto questo l’hai voluto solo tu“.

Rapporti tagliati tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Nina Moric conclude dichiarando di compatire l’ex paparazzo e chiedendogli di lasciarli “in pace, non cercarci più soprattuto Carlos in questo delicato momento. Vivi la tua vita ma non rovinare più la nostra. Ti prego, almeno questo.

Noi non siamo più la tua famiglia perché la tua presenza è una luce fredda in cui ogni cosa perde colore, e lo perde per sempre“.

