Morti e dispersi nel crollo di un palazzo di 12 piani: secondo quanto finora ricostruito, sarebbero oltre 150 le persone rimaste intrappolate tra le macerie dell’edificio che fa parte di un complesso residenziale in cui vivrebbero decine di famiglie. Al momento non sarebbe chiaro il numero dei presenti durante il dramma.

Il crollo del palazzo è avvenuto a Surfside, a nord di Miami, in Florida, e un primo bilancio parla di 4 morti confermati e 159 dispersi. Numeri purtroppo provvisori, che rischiano di subire un drammatico aggiornamento durante le operazioni di soccorso tra le macerie.

La notizia è stata data da sindaco della città, Daniella Levine Cava, mentre continua senza sosta la disperata ricerca dei dispersi tra quel che rimane dell’edificio di 12 piani crollato all’interno del complesso noto come Champlain Towers South che si affaccia sull’atlantico e che ospita circa 100 appartamenti. Sul campo uomini, mezzi e unità cinofile alla ricerca di superstiti.

Finora sarebbero state ritrovate oltre 100 persone in vita tra i residenti, ma un numero ancora più alto sarebbe attualmente nell’elenco dei dispersi.

Le immagini del crollo, riprese da una telecamera di sicurezza della zona, mostrano sequenze terribili, negli istanti in cui l’edificio crolla come un castello di sabbia nella notte.

Le cause della tragedia sarebbero attualmente ignote. Interessato un condominio la cui costruzione risale al 1981, composto di oltre 130 unità di cui circa 100 occupate. A collassare, per motivi tuttora al vaglio delle autorità, sarebbe stata una delle tre parti del complesso.

Testimoni parlano di “scena da 11 settembre“: “Non avevo mai visto in tutta la mia vita così tante ambulanze”, riferisce chi vive nella zona, riporta Ansa.

Al momento, riportano i media americani, non è chiaro quante persone si trovassero nell’edificio quando parte del complesso Champlain Towers South è crollato a Surfside.

Crews are still surveying debris left after a partial building collapse in Surfside, FL a day after the incident. At least four are dead and nearly 160 people are unaccounted for, Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava said on Friday morning. pic.twitter.com/mwWGTcymzM