Filippo Bisciglia ha pubblicato un messaggio dedicato al padre che ha fatto molto preoccupare i suoi fan. Il conduttore di Canale 5 sta per sbarcare con la trasmissione Temptation Island, la cui prima puntata andrà in onda il 30 giugno. La fortuna televisiva si scontra però con un difficile momento familiare, nessuna spiegazione, solo un breve messaggio dedicato alla sua famiglia.

Le parole di Filippo Bisciglia

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa … Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme“, comincia così il post instagram di Filippo Bisciglia dedicato a tutta la sua famiglia.

In foto la famiglia riunita, quando era ancora piccolo, tutti insieme e sorridenti. Un bel ricordo che il conduttore di Canale 5 decide di condividere con i fan. “Papà ti amo“, aggiunge ancora, “P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…“. In moltissimi hanno deciso di condividere un messaggio di sostegno a Bisciglia, dai fan agli amici e colleghi, tra cui Francesco Arca e Giulio Raselli e naturalmente la sua compagna, Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia compie gli anni

IL 24 giugno Filippo Bisciglia ha compiuto 44 anni.

Un compleanno vissuto alla vigilia della partenza del suo programma, arrivato all’ultima edizione, Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti ha avuto grandissimo successo fin dalla sua prima edizione e ora sta per cominciare una nuova appassionante serie di puntate. In una intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il conduttore ha parlato del programma e anche di altri show che stanno prendendo piede, simili al programma di cui lui è il volto. “Se parliamo di amore, parliamo di Temptation Island”, ha spiegato, “Se parliamo di attrazione fisica, parliamo di altri programmi.

Quelli che ho visto io non parlano di amore ma di attrazione”, ci ha tenuto a precisare. Ai fan non resta che attendere pochissimo.