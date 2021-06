Giovanni Ciacci è stato uno dei protagonisti di Ogni Mattina, il programma mattutino condotto da Adriana Volpe per Tv8, dove ha presentato le sue “pagelle” di stile a commento degli outfit dei vip. Poche ore fa è andata in onda l’ultima puntata della stagione e il costumista ha sorpreso tutti con un inatteso annuncio. Ciacci ha infatti annunciato il suo “addio” alla televisione, lasciando di stucco la conduttrice e il pubblico da casa

Giovanni Ciacci gela lo studio di Ogni Mattina: “L’ultima volta che andrò in video”

Poche ore fa, Adriana Volpe ha condotto l’ultima puntata della stagione della sua trasmissione Ogni Mattina.

La conduttrice di Tv8 ha presentato come sempre ospiti e personaggi del programma, compreso l’immancabile Giovanni Ciacci, alla quale vengono da sempre affidate le “pagelle” dei vip. “Ultimo appuntamento con le pagelle di Ciacci” ha annunciato emozionata la Volpe, introducendo al pubblico l’esperto di immagine. “Sì– ha risposto lui sicuro- ma proprio ultimo ultimo ultimo ultimo cara Adriana, perché è l’ultima volta che andrò in video oggi!”. “Io da oggi lascio la televisione– ha aggiunto con tono serio- mi sono rotto”. “Ma che dici?” gli ha domandato incredula Adriana.

“Sì basta” ha ribadito lui, mentre i presenti in studio iniziavano a commentare il suo annuncio.

Giovanni Ciacci lascia la tv: il motivo della scelta

Dopo aver colto di sorpresa la conduttrice e i suoi colleghi, Ciacci ha poi provato a motivare la sua scelta. “È arrivato il momento, secondo me dopo 10 anni io ho dato tutto quello che dovevo dare. Basta, chiuso, stop” ha spiegato lapidario. “Non ti crede nessuno Gio!” ha commentato qualcuno fra i presenti, non ottenendo però da lui risposta. “Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione” ha invece aggiunto, annunciando le sue intenzioni.

Adriana Volpe reagisce incredula all’addio di Giovanni Ciacci

Presa alla sprovvista, Adriana Volpe ha domandato all’amico Ciacci se stesse parlando seriamente o se invece stesse ironizzando. “Ma stai scherzando?” gli ha infatti chiesto, ricevendo un secco “No!” in risposta. “È un colpo di scena proprio all’ultimo!” ha commentato Adriana. “È la verità– ha ribadito lui- l’ho detto ieri sera, anzi sono giorni che lo dico”. Nonostante Ciacci sia solito a ironizzare su molte questioni, il tono con il quale ha dichiarato di voler abbandonare la televisione è apparso piuttosto deciso, al punto da non lasciare pensare che stesse scherzando.

Giovanni Ciacci irremovibile sulla sua decisione: “Mi son rotto”

“Comunque basta, finita, sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni dietro le quinte” ha poi continuato senza esitazione il costumista dalla caratteristica barba blu. “Perché questo?” gli ha domandato ancora una volta la Volpe in cerca di risposte. “Perché mi son rotto, basta– ha affermato lui- tesoro non se ne può più”. “Ma rotto di cosa? Dovresti essere invece contento, privilegiato…” ha osservato lei, cercando di far riflettere Giovanni. “Per fare questo lavoro?

Ma è un inferno!– ha commentato lui polemico- per quello che abbiamo fatto sì, tesoro, ma questo lavoro è un inferno! Io non lo voglio più fare”.

La nuova vita di Giovanni Ciacci

Pensando alla serie di nuove attività alle quali potrebbe dedicarsi smettendo di lavorare in televisione, Giovanni Ciacci ha lasciato intendere di avere in mente già una lunga serie di progetti. “Io voglio fare altro, voglio coltivare pomodori, patate, non so, qualcosa!” ha dichiarato elencando gli insospettabili sogni nel cassetto. Sempre più fermo sulla sua posizione, Giovanni ha quindi voluto salutare tutti i tecnici dello studio, passando di telecamera in telecamera a fare i nomi di tutti.

Il costumista ha postato il video della sua inaspettata “uscita di scena” sul suo profilo Instagram, commentando con un “Ciao a tutti …” e ricevendo molti commenti da parte dei fan che gli domandavano di restare. Chissà se davvero questa sera Ciacci abbandonerà anche il mondo dei social, mancano sempre meno ore per scoprirlo.