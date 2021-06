Da venerdì 25 giugno i fruitori di Rai Play potranno godere anche del nuovo interessante format ideato da Carlo Conti che va a caccia dei talenti più interessanti d’Italia. Tocca a te! sarà proposto come una interessante vetrina composta da oltre 200 talenti che il pubblico potrà godersi a partire da oggi. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo show.

Tocca a te!: di cosa si tratta lo show ideato da Carlo Conti

La passione di Carlo Conti per il talento in tutte le sue forme è ormai nota a tutti ed accompagna gli italiani da anni con i suoi programmi di successo. Sulla scia di Tale e quale Show, lo Zecchino d’oro e La Corrida il presentatore volto di punta della televisione pubblica torna a proporre un format che mette in mostra il talento della gente.

Il nuovo programma si chiama Tocca a te! e da venerdì 25 giugno 2021 mette a disposizione su Rai Play i suoi contenuti. Il pubblico entrerà così a contatto con il talento di oltre 200 partecipanti selezionati sui 1300 candidati che si erano fatti avanti per farsi notare.

Tocca a te!: un nuovo format

Il format è semplice e prevede ai concorrenti di mettere in mostra il loro talento in ambito poetico, musicale, artistico e non solo fornendo una vetrina di tutta rispetto come quella di Rai Play.

I loro filmati sono stati infatti raccolti in oltre 40 puntate del programma, dove ognuna delle quali propone 5 o 6 esibizioni intente a lasciare a bocca aperta il pubblico.

I 200 candidati si presenteranno così al pubblico attraverso dei contributi video girati da loro stessi che cercheranno di essere più accattivanti possibile per catturare la loro attenzione. Gli stessi video sono stati quelli che gli hanno permesso di essere selezionati dai produttori del programma e dallo stesso presentatore Carlo Conti che spera fortemente che tra di loro ci sia un talento in grado di sconvolgere lui ed il pubblico.