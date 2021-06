Un Ufo- oggetto volante non identificato è stato immortalato durante una diretta della Stazione Spaziale Internazionale in occasione dell’ISS HD Earth Viewing Experiment. Il video dell’Ufo, che ha fatto in poche ore il giro del web, riprende quattro luci disposte a formare un triangolo che attraversano lo spazio.

Video dell’Ufo: l’analisi dell’esperto Scott Waring,

“Questo oggetto ha quattro potenti aree luminose. Ogni angolo di esso è incandescente e anche il centro della parte anteriore è incandescente, il che presumo sia parte di una cabina di pilotaggio o parte della propulsione”, così descrive l’oggetto l’ufologo Scott Waring.

E poi commenta: “È assolutamente strabiliante … è una navicella aliena … credo che sia alieno al 100%”. L’esperto di Ufo ha analizzato nel dettaglio le immagini tramite un software altamente specializzato che gli ha consentito di osservare più da vicino le luci colorate che compongono il triangolo in transito.

Inoltre, a rendere il tutto più meritevole di attenzione, il fatto che la ripresa sia stata fatta da una fonte assolutamente attendibile. L’ufologo infatti dichiara: “Non possiamo ignorare che l’immagine è stata ripresa da una videocamera da milioni di dollari della Stazione spaziale, questo rende innegabile quanto ripreso dalla Nasa stessa”.

Barack Obama: “gli Ufo esistono, non si scherza”

Tra avvistamenti, teorie di complottismo e studi vari, il tema degli Ufo desta grandissimo interesse negli Stati Uniti e non solo. Questo non è certo il primo avvistamento e video come questi invitano a chiedersi se davvero non siamo soli nello spazio. Anche Barack Obama, presidente degli USA per ben 2 mandati, ha trattato l’argomento, ironizzando al Late Late Show di James Corden su Cbs News. “Gli Ufo esistono. Non si scherza”. E poi: “Ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano.

Non possiamo spiegare le loro traiettorie, non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile”.

Guarda il video: