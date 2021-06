Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma, e il fidanzato e giovane manager Jeda stanno insieme da più di un anno. La loro storia d’amore ha suscitato molto scalpore e il motivo sarebbe la differenza d’età tra l’ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e il fidanzato, lei 50 anni e lui 22. Ma cosa è successo al loro rapporto dopo le critiche? La risposta sembra essere arrivata dai diretti interessati.

Vera Gemma e Jeda: come si sono conosciuti

Vera Gemma e Jeda si sarebbero conosciuti in un periodo molto particolare della storia italiana e mondiale. Durante il lockdown della primavera 2020 per il Covid, Vera Gemma avrebbe deciso, nella monotonia della chiusura totale del Paese, di movimentare la giornata contattando la sua più cara amica, Asia Argento.

Vera Gemma e la figlia di Dario Argento avrebbero intrattenuto i follower con una diretta Instagram alla quale avrebbe assistito proprio Jeda. È stato proprio dopo quella live che Jeda avrebbe deciso di contattare Vera Gemma. Da quel primo messaggio, i due avrebbero iniziato a parlare con frequenza, instaurando un rapporto sempre più solido e profondo.

Vera Gemma e Jeda: l’inizio della storia d’amore

Dopo 45 giorni di conversazioni per telefono, Vera Gemma e Jeda si sarebbero incontrati per la prima volta, il 5 giugno 2020.

Secondo quanto riportato dal settimanale Grand Hotel, il primo incontro tra Vera Gemma e Jeda sarebbe avvenuto nella hall di un hotel di Milano. Al riguardo, la figlia di Giuliano Gemma avrebbe confessato: “L’ho abbracciato come se lo conoscessi da sempre. Era esattamente la persona che mi aveva conquistata al telefono. Da quel momento non ci siamo lasciati nemmeno per un secondo”.

Vera Gemma e Jeda: le critiche sulla loro storia d’amore

Quando Vera Gemma e Jeda sono usciti allo scoperto, non sarebbero mancate le critiche.

A scatenarle sarebbe la differenza d’età tra l’attrice e il manager milanese. In un’intervista a Verissimo, dopo essere stata eliminata dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Vera Gemma ha parlato per la prima volta dei giudizi sulla sua relazione con Jeda. “Tutti molto scioccati da questa differenza d’eta, ma quando c’è l’amore, quando un rapporto è bello, è puro, è disinteressato, non dovrebbero contare queste cose. In fondo, l’amore non dovrebbe avere età, non dovrebbe avere sesso, l’importante è che sia sincero. Quanto dura, dura. L’importante è che sia vero”. Nonostante e dopo le critiche, dunque, la coppia sembra andare a gonfie vele.