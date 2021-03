Dopo le prime puntate dell‘Isola dei Famosi, iniziano ad emergere i primi protagonisti di questa edizione. Tra tutti, sta spiccando l’estro, l’ironia e la personalità di Vera Gemma, la figlia dell’attore Giuliano Gemma. Assieme a lei, si è creata molta curiosità per il suo fidanzato di 22 anni, Jeda. Dopo l’ospitata in studio da Ilary Blasi, Jeda ha rivelato alcuni dettagli della loro relazione.

Jeda, chi è il fidanzato di Vera Gemma

Un personaggio come quello di Vera Gemma non poteva che avere una relazione curiosa e interessante come quella che la lega al 22enne Jeda. La differenza di età tra i 2 è notevole: 28 anni, più del tempo passato in vita dallo stesso ragazzo.

Su questo punto è stato molto stuzzicato in studio il giovane, senza però che questo abbia ceduto alle provocazioni. Attività nell’ambiente della musica trap di Milano, Jeda è stato descritto come “intraprendente ed è bravissimo con mio figlio Maximus di 10 anni che lo adora” dalla stessa Vera.

Sulle critiche ricevute per la differenza di età, la stessa naufraga ha risposto: “Credo che qualunque donna abbia il diritto di accompagnarsi con chi vuole. La rivoluzione femminista è anche questa“

Jeda e Vera Gemma, il 22enne racconta la loro storia

L’interesse nei confronti della coppia formata da Vera Gemma e Jeda ha portato il giovane manager a essere ospite nel corso della puntata di Casa Chi di mercoledì 24 marzo.

Qui, gli è stato chiesto se sia disturbato dal comportamento provocante di Vera nei confronti di altri naufraghi: “Mi fido di lei, al 100%, Non ho preoccupazioni o problemi né penso che mi tradisca, la conosco benissimo. È fatta così, le piace giocare“. In seguito, ha anche aggiunto che “lei lo può fare perchè è il suo atteggiamento, non mi disturba, anzi, è una donna autoironica e può fare come vuole“.

Poi, Jeda ha raccontato come si sono conosciuti, ovvero tramite Instagram circa 9 mesi fa: “Le ho scritto io, ho fatto io il primo passo“. E ancora: “Ho dovuto conquistarla parlando ore e ore in videochiamata. Da lì, raccontando la sua storia, mi sono veramente affezionato, tengo tantissimo a lei, è una persona speciale, quella che ho più a cuore in questo momento. Ho capito che non era una delle tante, come lei ce ne sono poche“.

Il rapporto tra Jeda il figlio di Vera Gemma

Ha fatto specie soprattutto venire a conoscenza che nonostante abbia 22 anni Jeda in questo momento è già un punto di riferimento per il figlio di Vera Gemma, Maximus di 10 anni.

“Il figlio di Vera è un bambino speciale, intelligentissimo – ha detto – Lui sta pure con me e con sua zia Giuliana, è veramente un bravo bambino e lo stimo tantissimo. È suo figlio ed è giusto che mi sia dovuto rapportare con lui in maniera sia paterna che fraterna“.

Dopo aver rivelato che la sua famiglia è stata d’accordo con la relazione con Vera Gemma – “non è che si possono mettere in mezzo, ho una certa età – è tornato a parlare della storia con una donna molto più grande di lui. “È un’esperienza di vita stare con una donna più grande, è questo che mi affascina.

Poi Vera che faceva la domatrice, lo striptease, queste cose mi rendono orgoglioso di stare con una donna come lei, in quanti possono dire di stare con una donna così?“.

Guarda il video