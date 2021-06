Sul profilo Instagram di Vera Gemma è piombata Antonella Elia e gli animi si sono subito scaldati. I caratteri dell’ex naufraga dell’Isola e dell’ex gieffina sono notoriamente molto caldi ed è bastata una foto particolarmente hot di Vera Gemma a causare lo scontro. Più che tra le due, la maggior parte dei commenti e delle risposte al veleno della Elia sono stati destinati ai fan della figlia d’arte, che l’hanno duramente attaccata.

Vera Gemma, foto con seno in bella vista: interviene Antonella Eliaà

Le forme di Vera Gemma sono state viste e riviste all’Isola dei Famosi, dove la figlia di Giuliano Gemma non ha mai nascosto il ricorso alla chirurgia plastica.

Terminata l’esperienza sull’Isola – dalla quale è rientrata portandosi dietro però malumori col vincitore Awed – Vera ha pubblicato una foto con un vistoso décolleté e la scritta “Queen“. Tra i primi commenti, quello dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip e partecipante a Temptation Island: “Ma non è un po’ troppo???”.

Apriti cielo, contro la Elia si sono scatenati i fan e follower di Vera Gemma, che non hanno perso tempo a difenderla. Lei stessa è intervenuta per rispondere alla showgirl, riconosciuta per la sua tendenza allo scontro (per informazioni chiedere a Samantha De Grenet).

“Mah non saprei, non mi pongo il problema” ha replicato l’attrice, liquidando alla veloce la questione. La Elia però non ha mollato il colpo e ha ribattuto: “Stai diventandomi una pornostar ma ti amo comunque e lo sai“.

Antonella Elia contro i fan di Vera Gemma: frasi al veleno per tutti

In un altro commento, la Elia ha sottolineato come lei e Vera Gemma siano amiche da 20 anni, chiarendo così che il suo era un commento in amicizia. Tutto inutile per i fan, però, che hanno iniziato ad attaccarla. Lei, naturalmente, non si è tirata indietro e ha risposto colpo su colpo: “A malato, ma tranquillizzati e continua le tue pratiche individuali” ha detto ad un utente.

“Secondo te rosico? Encefalogramma piatto” ad un altro che ha ipotizzato gelosie e invidie da parte sua. Spazio anche al sarcasmo neanche velato: “Dovevo mettermi con te che sei tanto figo“.

E ancora: “alla mia età temo di essere molto più fi*a di quanto non sarai mai tu“, “invidia zero te lo assicuro … solo repulsione dell’ipocrisia palese di molto“, “sei il solito inutile poveretto che parla perché gli rode e sta male“. Il destinatario di quest’ultimo commento, ha poi replicato tirando in ballo la sua carriera: “Ti ho detto solo la verità è anche educatamente non mi pare di aver insultato come hai fatto tu…lo sai anche tu che la tua tv è finita dopo quello che hai fatto e aggiungici che ora non stai nelle grazie della De Filippi infatti ti stai buttando sulla Rai che però finirà presto!

“.