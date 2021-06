Caterina Balivo si gode le vacanze in riva al mare in questo primo scorcio d’estate e si mostra senza trucco in una foto con cui tira in ballo Belen Rodriguez. “Io non c’ho il fisico“, dichiara la conduttrice lanciando un riferimento alla showgirl argentina, spiegando anche il motivo della sua “autocritica”.

Caterina Balivo, foto al mare e messaggio a Belen: “Io non c’ho il fisico“

Sotto il sole della sua ultima meta di vacanze, Caterina Balivo non perde il contatto con il suo pubblico e aggiorna i follower con alcune Instagram Stories. Tra le foto postate dalla conduttrice, una in particolare contiene un messaggio rivolto alla collega Belen Rodriguez, e non passa inosservata.

La didascalia che accompagna lo scatto è un chiaro riferimento alla showgirl argentina e alla sua forma smagliante (anche in gravidanza) in ogni posa in bikini che condivide sui suoi social. Ed è a tal proposito che la Balivo lancia un confronto dal sapore divertente e tutto estivo.

“Questo costume su di me può essere visto solo da distesa – ha scritto Caterina Balivo a commento del selfie al mare -. Belen Rodriguez io non c’ho il fisico“. La conduttrice ha taggato la showgirl nella sua story, mostrando il lato autoironico.

Instagram story di Caterina Balivo

Caterina Balivo in vacanza, le sue parole sul presunto ritocchino

Pochi giorni fa, Caterina Balivo ha parlato del suo fisico svelando la verità sul presunto ritocchino di cui tanti, nelle ultime settimane, avevano avanzato l’ipotesi. La conduttrice ne ha parlato durante un’intervista al settimanale Gente, in cui ha fatto chiarezza e messo a tacere, una volta per tutte, le voci di una presunta “corsa” al bisturi.

Riferendosi al suo seno, secondo alcuni “rifatto”, ha dichiarato quanto segue: “Ammetto che è cresciuto: mi hanno spiegato che quando metti su un po’ di ciccia va anche lì.

Quindi sì, è più polposo, più bello e tutto naturale”. Nessun trucco di bellezza, dunque, come invece qualcuno sospettava.