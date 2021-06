Giovanna Abate, ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato l’intervento chirurgico subito poche settimane fa. Un momento molto delicato in cui non sono mancate difficoltà nel post-operatorio, durante il quale l’ex corteggiatrice ha potuto contare sulla vicinanza delle persone care. Ora che il peggio è alle spalle, Giovanna Abate sembra decisa a godersi la sua estate da single e non sarebbe contemplato nei suoi piani trovare un nuovo amore.

Giovanna Abate operata: il racconto dell’ex di Uomini e Donne

Giovanna Abate si confida con il magazine del dating show di Maria De Filippi, in merito all’operazione per dei polipetti nel basso ventre a inizio estate.

“Ho avuto serie complicazioni. Non ho mai subito interventi come questo, e il post-operatorio è stato molto doloroso: sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi“, racconta l’ex corteggiatrice.

Abate ha dovuto affrontare nell’ultimo mese visite ed esami, non rinunciando mai a portare avanti il suo rapporto con i follower su Instagram. L’ex volto di Uomini e Donne non ha mancato di mandare messaggi di positività e di rendere partecipe del suo lavoro i tanti fan.

Il messaggio di Sammy Hassan per l’operazione

Nell’intervista, Giovanna Abate ha raccontato di aver ricevuto anche un messaggio dall’ex Sammy Hassan, conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne.

“Sammy non l’ho più sentito però gentilmente mi ha scritto per chiedermi come stessi, dopo aver scoperto dai social che ero stata operata. Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato“, dichiara.

Giovanna Abate: estate da single

Archiviato dunque l’amore con Sammy Hassan, Giovanna Abate racconta di essere “single! Ma chissà, magari la prossima volta arriverò a dirvi: ‘Ciao, domani mi sposo’.

Al momento il mio cuore non batte per nessun belloccio, nessun uomo. E devo dire che al momento trovare qualcuno non è tra i miei primi pensieri“.

L’ex corteggiatrice si gode dunque la costiera di Sorrento, dove è scappata per momenti di sano relax. Non certo l’unica tappa dell’estate di Giovanna Abate, che se la settimana scorsa era a Forte dei Marmi, meta preferita dei vip di ogni dove, potrebbe presto volare a Ibiza, tutte tappe comunque all’insegna del mare.

