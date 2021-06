La prima serata di sabato sera di Rai2 propone in prima visione assoluta un thriller che mette al centro la storia del redivivo Dr. Beck che cerca ancora di sfuggire alla legge mentre mette in atto i suoi orrendi piani. Per il ciclo Ossessione senza fine va in onda il capitolo Frammenti di un incubo questa sera a partire dalle ore 21:05 sul secondo canale della tv pubblica.

Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo: tutta la trama del film

Il thriller in onda questa sera su Rai2 a partire dalle 21:05 vede la regia di Jeff Hare ed ha come protagonisti Eric Roberts nei panni del Dr. Beck, mentre Emilie Ullerup è una dona di nome Michelle e Angeline Appel è Katie, la nipote della donna.

Nel film vedremo nuovamente il Dr. Beck che questa volta lavora in una tavola calda per nascondersi dalle sue malefatte. L’uomo però è intenzionato a ritornare in pista ed escogita un altro dei suoi piani. L’occasione gli è offerta da un medico che frequenta la tavola calda e che dopo averlo studiato per bene, finisce ucciso dal dottore con l’intento di rubargli la sua vita. Il Dr. Beck diventa quindi il Dr. Tanner, che lavora in New Mexico in una clinica del sonno.

Nela clinica conosce Michelle, una donna affetta da tempo da sexomnia, ovvero un disturbo del sonnambulismo che la porta ad avere rapporti sessuali con altre persone senza che se ne renda conto.

Il Dr. Beck è subito affascinato da Michelle ed è pronto a fare di tutto per approfittare della situazione.

Le cose per il dottore si fanno più succulente quando alla clinica arriva anche Katie, la nipote di Michelle, affetta anche lei da quel disturbo che le ha portato delle problematiche con il suo ragazzo Leo. Alla vista della giovane, il Dr. Beck vuole subito attirare la sua attenzione e cerca di conquistarla.

Il piano del Dr. Beck diventa quindi quello di fare fuori il ragazzo, conquistare la giovane e mettere a tacere Pamela, la dottoressa che gestisce la clinica che sembra aver capito che il dottore nasconde qualcosa sulla sua identità.

Decide quindi di fare fuori la dottoressa ed addossare la colpa a Michelle mentre posta avanti una relazione con Katie, convincendola anche a vivere con lui.

Da qui le due donne saranno in costante pericolo con il finto dottor Tanner che cerca di portare avanti il suo crudele piano. Michelle cercherà dunque di mettere in salvo lei e la nipote, cercando di smascherare la vera identità del dottore ormai trasformatosi in omicida seriale.

