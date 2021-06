Gli azzurri ed i suoi tifosi erano tutti attaccati alla televisione per scoprire chi sarebbe stato lo sfidante della nazionale italiana negli ottavi di finale dell’Europeo di Calcio 2020 che si sta svolgendo in questi giorni. Il campo da qualche minuto ha emesso il suo verdetto: sarà l’Austria il nostro avversario. Ecco quando sfideremo la nazionale austriaca e dove vedere la partita in televisione per fare il tifo.

Euro 2020: la fase a gironi dell’Italia

Dopo la vittoriosa campagna nei gironi dell’Europeo, conclusasi ieri con la vittoria degli Azzurri a Roma per 1-0 contro il Galles, l’Italia intera era con il fiato sospeso per scoprire chi sarebbe stato l’avversario della squadra allenata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini.

La Nazionale di Calcio a suon di vittorie ha saputo conquistare i cuori di tutti gli appassionati italiani che stanno seguendo con fervore le gesta dei loro beniamini in campo. E dopo le vittorie contro Turchia e Svizzera, entrambe per 3-0, è arrivata la terza affermazione in altrettante gare che hanno sancito per l’Italia il primo post nel girone a punteggio pieno. L’attenzione è dunque andata sul tabellone per cercare di capire chi potesse essere la prossima sfidante degli Azzurri.

Gli occhi, per la precisione, erano tutti puntati sulla partita tra Ucraina ed Austria che avrebbe sancito chi si sarebbe qualificato come secondo nel girone C di questi Europei di Calcio. La gara che vedeva impegnata la nazionale allenata dalla vecchia conoscenza del calcio italiano Andrij Ševčenko contro i vicini di casa austriaci è da poco terminata ed ha emesso il suo atteso verdetto.

Sarà Italia – Austria l’ottavo di finale degli Europei

Dopo una gara combattuta il campo di Bucarest ha parlato ed ha visto trionfare l’Austria per 1-0 sull’Ucraina. Saranno dunque gli austriaci a sfidare i nostri azzurri nell’ottavo di finale che si terrà sabato 26 giugno 2021 alle ore 21:00.

Sarà possibile seguire gli azzurri sia in chiaro che in pay per view grazie ai canali Sky Sport Football e Rai1.