Sta facendo il giro d’Italia e d’Europa il video del bacio tra Damiano David e Thomas Raggi dei Maneskin. Il frontman del gruppo e il chitarrista si sono scambiati l’effusione sul palco di un concerto in Polonia, dal quale hanno lanciato un messaggio molto importante specialmente negli ultimi giorni del Pride Month. Sui loro social, hanno condiviso il video del momento.

Bacio tra Damiano e il chitarrista dei Maneskin in Polonia

Non è la prima volta che i Maneskin si fanno portatori di messaggi LGBTQ+ e di amore libero. Foto di baci tra membri dello stesso sesso del gruppo che ha trionfato a Sanremo e soprattutto all’Eurovision Song Contest popolano la rete, ma in queste ore sta facendo parlare quello avvenuto durante il Polsat SuperHit Festiwal 2021.

La band romana è stata premiata con il Disco d’Oro per il brano I wanna be your slave, che ha conquistato il mercato polacco. Durante la performance, il frontman dei Maneskin Damiano David ha baciato il chitarrista Thomas a favore di telecamere e tra le ovazioni del pubblico.

Il momento è stato ripreso dalla televisione polacca e ricondiviso sui canali social del gruppo, assieme ad una didascalia che riprende quanto gridato dal palco dallo stesso Damiano, per sostenere il messaggio di vicinanza al Pride Month.

I Maneskin per il Pride Month: “L’amore non è mai sbagliato”

La didascalia del video, che sta facendo il giro della rete, recita infatti: “Pari diritti per la comunità LGBTQIA+” con tanto di bandiera arcobaleno. Poi, prosegue: “Pensiamo che tutti quanti debbano poter fare questo senza aver paura. Pensiamo che tutti quanti debbano sentirsi completamente liberi di essere chiunque ca**o essi vogliano. Grazie, Polonia“. Infine, ha gridato un messaggio importante, che ieri è stato rilanciato in numerose piazze italiane in occasione del Pride: “L’amore non è mai sbagliato“.

Maneskin in testa alle classifiche: estate da record per la band

Oltre alle “imprese” sul palco, è impressionante il 2021 della band uscita da X-Factor: da Sanremo all’Eurovision, i Maneskin si stanno prendendo l’Europa. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno recentemente fatto segnare un nuovo record storico: 2 loro brani, I wanna be your slave e Beggin, sono entrati nella top 10 della classifica del Regno Unito, risultato mai raggiunto prima da una band italiana. Lo stesso brano che ha infiammato la Polonia è inoltre primo nella classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard USA.

Beggin, invece, è diventato nelle scorse ore il quinto brano della classifica mondiale di Spotify.

