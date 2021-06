Gigi D’Alessio ha ritrovato ufficialmente l’amore con Denise Esposito, bionda napoletana che ha rapito il cuore del cantante. Tra loro l’intesa ci sarebbe da circa un anno, ma solo recentemente sono usciti allo scoperto, dopo quello che persone vicine alla coppia raccontano come un vero e proprio colpo di fulmine. Denise studia per diventare avvocato, ha 26 anni in meno di Gigi D’Alessio e una grande passione per la sua musica.

Gigi D’Alessio, superata la storia con Anna Tatangelo, ha fatto spazio a un nuovo amore nella sua vita. Si tratta di Denise Esposito, 28enne di Napoli, che gli avrebbe rubato il cuore durante un concerto del cantante a Capri.

I due erano stati pizzicati insieme in passato, ma non erano arrivate conferme finora.

Di Denise si sa poco, a parte che non ama stare molto sotto i riflettori, secondo i ben informati sarebbe figlia di generale di Brigata. Ha un fratello minore e sarebbe molto legata alla famiglia, vive a Napoli ma viaggia spesso a Roma per andare a trovare Gigi D’Alessio.

L’amica: “Denise e Gigi si amano“

A raccontare particolari della loro storia, vissuta lontano dal gossip, è un’amica di Denise Esposito, che descrive la grande intesa tra lei e Gigi D’Alessio.

A DiPiù, la fonte racconta: “Denise e Gigi si amano, stanno bene, sono una coppia ben assestata“.

L’amica descrive la giovane napoletana come abbastanza attenta alla privacy: “Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, e per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare una amore in una situazione così in vista“. Lei spiega che “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida“.

Nuovo amore anche per Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio non è l’unico che ha dato una scossa alla sua vita sentimentale. Anche l’ex Anna Tatangelo sembra aver iniziato una nuova relazione, come ha raccontato a Gente. “Non posso dire di essere innamorata ma sto molto bene. Non smentisco né confermo, ma la vita va avanti“, ha dichiarato la cantante 34ennne.

